Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det mulig på noen tiår å endre en verden som gjennom mer enn 100 år er drevet av fossil energi til en verden dominert av fornybar energi, uten statlig deltagelse?

Jeg tror ikke det. Jeg er samtidig svært overrasket over at en rekke professorer i økonomi faktisk ser ut til å tro det.

Steffen Syvertsen (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Batteriprosjektet Freyr i Mo i Rana har vakt berettiget oppmerksomhet. At en liberalistisk avis som Dagens Næringsliv 17. november benytter Freyr-anledningen til å demonisere statens aktive deltagelse i det grønne skiftet, er ikke uventet. Men jeg vil gjerne minne både DN og professorene om det nærhistoriske bakteppet for det brede politiske engasjementet bak ulike statlige incentiver i en rekke land.

Klimatrusselen ble i økende grad erkjent som en global utfordring fra 1980-tallet og ble satt stadig mer på spissen i de påfølgende 30 årene. Langsomt, noen vil si for langsomt, resulterte dette i en serie internasjonale avtaler og politiske bestillinger til stater og markedsaktører. Globalt fikk vi Parisavtalen, i EU og Norge en rekke klimapolitiske programmer og forpliktelser.

Felles for dem er målene om å redusere utslipp av klimagasser både i produksjon og forbruk av energi. EUs klimalovgivning, som ble vedtatt i 2021, har som mål at Europa skal nå netto null innen 2050, at vi ikke slipper ut mer klimagasser enn det vi og naturen kan kompensere for.

Vi står altså overfor omfattende politiske bestillinger som griper dypt inn markedene for produksjon og forbruk av energi, og som forutsetter at aktørene i markedene gjør store investeringer. Dette skal skje samtidig som markedet for fossil energi fortsatt dominerer innen produksjon og forbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom man ikke tror at finansmarkedene drives av særlig høyverdige moralske motiver, skjønner man at grønne satsinger med lang tidshorisont konkurrerer om pengene med satsinger i modne markeder, inkludert olje og gass.

Når inflasjon og renter gjør kapitalmarkedene ekstra krevende, blir konkurransesituasjonen for langsiktige, grønne investeringer enda vanskeligere.

Mange stater bruker derfor varierte virkemidler for å bidra til at markedene fremmer politiske mål som skal avkarbonisere samfunnet. Det omfatter offentlige investeringer i joint ventures med private aktører, langsiktige statlige subsidier gjennom garantipriser, statsgarantier for lån, konvertible lån og andre former for viktig og nødvendig risikoavlastning.

Næringsminister Jan Christian Vestre har vætt forbilledlig klar på hva som er meningen med det statlige engasjementet for grønn industrireising i Norge. Først og fremst skal dette engasjementet bidra til å utløse investeringer fra aktører i markedet. I enkelte sektorer, for eksempel i store infrastrukturutbygginger som havvind, brukes subsidier i form av garantipriser. Omfattende direkte subsidier går til prosjekter for karbonfangst og -lagring i Norge.

Les også Vestres innlegg i DN onsdag: Paradoksal kritikk fra økonomiprofessorer

Et velkjent virkemiddel har vært avgiftsfritak og andre fordeler for elbiler. Også det gjøres for å svare ut et stortingsvedtak om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Den statlige favoriseringen av elbiler er et klart eksempel på at politikk virker. Internasjonalt har den alt påvirket de fleste store bilprodusentene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om vi gjør det tankeeksperiment at regjeringen ble erstattet med kommentaravdelingen i Dagens Næringsliv med et professoralt rådgiverkorps på slep, ville den regjeringen nok annullert bruk av offentlige midler i form av investeringer og direkte eller indirekte subsidier til grønn satsing. Man hadde, som det het i tittelen på lederartikkelen i Dagens Næringsliv, «spart skattebetalerne for store summer» og stolt på at markedet fikser alt.

Med mindre man har en religiøs tro på at markedskrefter i fri dressur alltid fører til det beste for menneskeheten, kan vi være trygge på at en slik DN-regjering ville ført til at skattebetalerne etter hvert fikk en langt mer brutal regning å innfri, med hilsen fra en klimautfordring som blir verre og verre for hvert eneste år.

Det grønne skiftet er en omfattende politisk bestilling om offentlig-privat samarbeid. Uten felles innsats fra regjeringer og markedsaktører greier hverken Norge eller verden å levere på den bestillingen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.