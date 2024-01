Neppe noen hensikt med lobbyregister

DN anbefaler på lederplass 29. desember Stortinget å innføre et lobbyregister for møter med folkevalgte. Ideen er fin i teorien, men vanskeligere å gjennomføre i praksis. Det er usikkert om et slikt register vil begrense uheldig samrøre mellom eksterne aktører og stortingsrepresentanter.