NHH burde legge ned finansfagene

I DN 22. januar melder NHH-professor Trond Døskeland at Sparebank1 lurer kundene sine ved å markedsføre en fondspakke som er syv ganger dyrere enn et indeksfond. Professor Døskeland er krystallklar på at et globalt indeksfond er det beste produktet for folk flest. Ja, så da burde vel alle bare holde seg til det?