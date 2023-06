Artikkelen fortsetter under annonsen

Er NRK avhengig av Tiktok for å løse oppdraget sitt? Svaret på det er nei.

Etter over 15 år med nyhetspublisering på Facebook, har vi lært noe. NRK og andre mediehus, norske og utenlandske, har bygget opp Facebook til å bli en viktig nyhetskilde. Vi var med på å endre nyhetsvanene til folk. Det var en av grunnene til at NRK Nyheter trakk seg fra Facebook. Nå trekker NRK nyhetstilbudet ut av Tiktok av samme grunn.

Det merker vi på trafikktallene på kort sikt. Men på lang sikt er dette viktig fordi vi ønsker at publikum, også de yngste, skal bruke nyhetstilbudet til redaktørstyrte, norske medier.

De store techgigantene tenker på klikk og penger. Dette styrer algoritmene og dermed hvilket innhold som vises for brukerne. Vi står også i en rivende teknologiutvikling med kunstig intelligens som gir oss noen nye etiske utfordringer, kanskje spesielt rundt nyhetsformidlingen. Det har derfor aldri vært viktigere å ha full redaksjonell kontroll, og det har vi kun på våre egne plattformer.

Vi må ikke gi opp kampen om å nå de unge. Vi kan ikke tenke at hvis vi ikke er på sosiale medier, så eksisterer vi ikke i livene deres. For det stemmer ikke.

Syv av ti tenåringer sier at nettaviser på mobil er viktigste nyhetskilde ifølge Ung-undersøkelsen til NRK. Det gir grunn til selvtillit for norske nyhetsmedier, og dette er en posisjon vi må kjempe for å bevare. Her ønsker NRK å gå foran fremfor å bidra til å bygge Tiktok til en større og sterkere nyhetskanal.

Tiktok er mer problematisk enn andre sosiale medier.

Det handler blant annet om kinesisk eierskap, hvordan Tiktok manuelt er inne og skrur på algoritmer for innhold de ønsker at skal gå bra og hvordan unge får opp skadelig innhold kun få minutter etter at de har opprettet bruker. VI har også sett hvordan Tiktok viste frem ender og katter for brukere i Russland, samtidig som ukrainere fikk videoer fra krigen.

I tillegg har The Wall Street Journal avslørt at Tiktok sporet brukere som så på skeivt innhold, og New York Times har skrevet om hvordan eierselskapet til Tiktok overvåket journalister som skrev kritisk om selskapet.

Summen av dette gjør at vi er ekstra nøye med hvilket innhold vi legger ut, og at vi kun skal publisere innhold for dem som er gamle nok til å bruke plattformen.

Å trekke ut nyhetsinnholdet har vært en vanskelig avgjørelse, for det betyr at Supernytt-kontoen legges ned. Supernytt gjør en fantastisk jobb med å forklare store og små saker for barn og unge, og det skal Supernytt fortsette med. Men det er på våre egne plattformer vi gjør dette best og tryggest.

Vi håper flere nyhetsmedier ser de samme utfordringene. La oss ikke bidra til å gjøre Tiktok til noe det ikke er i dag.