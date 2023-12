Artikkelen fortsetter under annonsen

27. november har Dagens Næringsliv en sak om to rapporter om kjernekraft. Her kommer førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland og postdoktor Martin Nødland Hjelmeland fra NTNU med karakteristikker som jeg som rektor vil ta sterkt avstand fra.

Anne Borg (Foto: NTNU) Mer...

Det grønne skiftet og energiproduksjon ved kjernekraft er et svært debattert tema for tiden. Kjernekraft vil trolig ikke være en viktig energikilde i Norge før 2050, ifølge rapporten fra Rystad Energy med tittel «Kjernekraft i Norge». Nøland og Hjelmeland argumenterer nylig i et bok-kapittel med samme tittel at kjernekraft er et reelt alternativ, på grunn utvikling av små modulære reaktorer. Dette viser at det er ulike syn på å ta i bruk kjernekraft i Norge.

I DN omtaler Nøland og Hjelmeland Rystad-rapporten som et «bestillingsverk», og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Ved NTNU er det stor takhøyde for faglig uenighet, og ytringsfriheten står sterkt. Men det er også et viktig prinsipp at man ikke driver utilbørlig omtale av meningsmotstandere. Vi oppfordrer våre forskere til å diskutere det faglige innholdet i Rystad Energys rapport og få frem det de mener er svakheter, ved å stille gode og kritiske spørsmål til rapporten.

Debatten blir ikke mer opplyst av å komme med kritiske karakteristikker av de som har bestilt og de som har utarbeidet rapporten.

Jeg ønsker å understreke at utsagnene i artikkelen er en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU. Det må stå for Nølands og Hjelmelands regning.

Verden står foran en stor energiomstilling, og NTNU er en viktig aktør innen energiforskning og teknologiutvikling. Så langt har kjernekraft i liten grad vært forskningstema ved NTNU, men som universitet skal vi bidra med å fremskaffe kunnskap – også om kjernekraft – slik at beslutningstagere har et godt grunnlag å fatte beslutninger på.

Det er derimot ikke vår rolle å ta stilling til valg av de ulike alternative energikildene. Det er i stor grad et politisk veivalg, som handler om å vurdere fordeler og ulemper forbundet med de ulike alternativene.

Kierulf-rapporten om akademisk ytringsfrihet understreker at universiteter har et «ansvar for å fremme en ytringskultur preget av gjensidig aksept og respekt for uenighet, og slik bidra til en sivilisert diskusjon. Den forutsetter anerkjennelse av at også synspunkter man er dypt uenige i, har en plass i offentligheten.»

Dette går også igjen i NTNUs verdigrunnlag: kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull.

Energidebatten er stor og viktig. NTNU skal bidra til et godt debattklima, med konstruktive faglige diskusjoner, og vi skal omtale andre aktører med respekt.

