Rektor Anne Borg har funnet det nødvendig å refse to unge forskere ved NTNU for å ha kommet med negative karakteristikker av en fagrapport knyttet til hvem som hadde finansiert den.

Det viser at hun ikke har forstått hva den akademiske friheten består i. Det er nemlig en individuell frihet som akademikere har hatt siden opprettelsen av universiteter i middelalderen. Den har sine begrensninger, men det er ikke opp til rektor Borg å bestemme hvor de går. Det er det storsamfunnet som setter.

Den akademiske friheten er i økende grad truet fra utsiden. Måten rektor Borg opptrer på, gjør at den nå også trues fra innsiden. Hun lever nemlig i den villfarelsen at det akademikere gjør eller sier er noe som NTNU står bak – og derfor må godkjenne.

Om rektor Borg reagerer på noe akademikerne ved NTNU hevder eller gjør, skal hun følge arbeidsmiljøloven og ta det opp internt. At rektor Borg gikk rett til pressen, tyder på at hun heller ikke har satt seg inn i lovverket som beskytter arbeidstagere.