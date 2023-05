Artikkelen fortsetter under annonsen

Gøril Bjerkan reiste 4. mai i år spørsmål ved hva Oljefondet «ikke vil vise oss», og påpekte 8. mai at allmennheten kunne blitt mer opplyst dersom alt som dreier seg om lønnsdetaljer hadde gått for åpen rett i den pågående saken mellom Elisabeth Bull Daae og Oljefondet. HR-direktør Ada Magnæs Aass svarte Bjerkan i DN 7. mai at Oljefondet har redegjort årlig for lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i årsrapporten.

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven at alle offentlige virksomheter, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for lønnsforhold fordelt etter kjønn, og redegjørelsen skal være offentlig tilgjengelig, jf. lovens § 26 a (1) og § 26 (2) bokstav a. Skal vi tro Aas, oppfyller derfor Oljefondet sin forpliktelse etter likestillings- og diskrimineringsloven.

For å ivareta personvernhensyn stiller lovgivningen krav om at enkeltansattes personlige forhold ikke skal røpes. Det er det gode grunner for. Hver enkelt av oss skal ikke risikere å bli konfrontert med vår egen lønn i mediene til enhver tid.

Lovgiver har avveid hensynene, og besluttet at kontrollen med at kravet til lik lønn for likt arbeid kan utøves av den enkelte ansatte, Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet, som derfor kan få innsyn i enkeltansattes konkrete lønnsforhold:

der arbeidsgivers redegjørelse inneholder resultater som ikke kan anonymiseres, og

der arbeidstager mistenker diskriminering ved lønnsfastsettelsen.

I begge tilfeller stilles det krav om taushetsplikt for informasjonen som mottas. Det er begrunnet i personvernhensyn. Brudd kan få konsekvenser for arbeidsforholdet og kan være straffesanksjonert. Det kan gjøres unntak dersom virksomheten er underlagt offentleglova.

Uenighet om det er gitt lik lønn for likt arbeid er det i siste instans domstolene som kontrollerer.

Hovedregelen om offentlighet om lønnstall generelt, men ikke individuelt, tilsier at det ikke er allmennhetens rolle å kontrollere likelønnsprinsippet på individnivå. At hvermannsens lønn kan dukke opp i mediene når som helst, ville ikke vært en heldig regel.

Bjerkans ønske om mer åpenhet utfordrer enkeltindividets krav på personvern, stikk i strid med den generelle utviklingen om styrking av dette vernet. Vi har tillit til at dagens voktere av pliktene etter likestillings- og diskrimineringsloven utøver dette på best mulig måte. Vi har ingen tro på at allmennheten er i noen posisjon til å ta stilling til om en virksomhet i hvert enkelt konkrete tilfelle yter lik lønn for arbeid av lik verdi.

Det er derfor ikke sjokkerende at den del av rettssaken mellom Elisabeth Bull Daae og Oljefondet som omhandler likelønn, går for lukkede dører.