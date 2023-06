Artikkelen fortsetter under annonsen

Private granskninger er et saksområde som har vært gjenstand for debatt. DN har tidligere satt søkelys på utfordringer knyttet til granskingsprosesser. Flere har fortalt om granskninger hvor de ikke er gjort kjent med mandatet og heller ikke gitt reell mulighet til kontradiksjon eller innsyn i granskernes vurderinger.

Vi vet at konsekvensene av granskninger kan være svært alvorlige, for de som granskes og deres nærstående. For mange kan en granskning oppleves som en like stor påkjenning som en dom eller en oppsigelse. Det er derfor viktig at de som gjennomfører granskninger alltid søker å ivareta grunnleggende rettssikkerhetskrav for de berørte gjennom hele granskingsprosessen.

Advokatforeningen har nå revidert retningslinjene for private granskninger. Disse retningslinjene gir sammen med Regler for god advokatskikk et regelverk for advokaters granskninger som ivaretar berørtes rettssikkerhet.

De reviderte retningslinjene angir en rekke rettssikkerhetsprinsipper som skal tas hensyn til på ethvert trinn av granskingsprosessen. Spesielt viktig er endringene som gjelder retten til innsyn og uttalelse i granskningen. Den som granskes skal informeres om hva hen er anklaget for, og gis anledning til å uttale seg om opplysninger som granskerne vurderer å legge til grunn. I tillegg til at berørte skal gis rett til reell kontradiksjon, skal uskyldspresumsjonen ligge til grunn for granskningen og det skal gis anledning til å bli representert av advokat eller annen rådgiver. En etterlevelse av prinsippene vil føre til en mer fullstendig opplysning av saken, og gi et bedre grunnlag for konklusjoner.

I mediebildet har granskninger blitt referert til som rene Kafka-prosesser, hvor de som er blitt gransket ikke har fått vite hva de granskes for, ei heller fått innsyn i konklusjonene til granskerne eller hatt en reell mulighet til å forsvare seg mot alvorlige anklager. Ved å følge de reviderte retningslinjene vil man unngå nettopp dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokatforeningen kan bare lage retningslinjer for advokater, Vi håper likevel at de reviderte retningslinjene kan bidra til å etablere prinsipper for god granskingsskikk og oppfordrer representanter fra andre yrkesgrupper til å følge de reviderte retningslinjene slik at rettssikkerheten styrkes i alle granskninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.