Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunstig intelligens har potensial til å revolusjonere mange av måtene vi lever, jobber og kommuniserer på. Den nye teknologien gir enorme muligheter for selskapenes vekst og verdiskaping, men også stor og uforutsigbar risiko.

Dette er bakgrunnen for at vi i dag publiserer et nytt investorsynspunkt om ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Oljefondet eier aksjer i mer enn 9000 selskaper over hele verden, og kunstig intelligens (KI) kommer til å påvirke så godt som samtlige av disse. Vi har allerede sett en enorm utvikling av verdien til de største teknologiselskapene i porteføljen.

Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

I dag utgjør de syv største selskapene våre, samtlige av disse tek-selskaper, 12 prosent av verdien til fondet. Mye av verdistigningen er nettopp knyttet til forventet utvikling og bruk av KI, og utstyr dette krever.

Det beste eksempelet er kanskje tek-giganten og chipprodusenten NVIDIA, som har sett en formidabel aksjeoppgang på hele 180 prosent så langt i år.

Derfor heier vi på selskapenes bruk av KI. Det vil forbedre selskapenes forretningsmodeller, systemer og menneskelige prosesser. Det kan gi betydelig gevinst i form av økt produktivitet, raskere innovasjon og mer presise analyser.

Det kan også utvikle nye produkter som er nyttig for mennesker og samfunnet. For eksempel innen diagnostisering og vurdering av kreft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Oljefondet vil vi også benytte de mulighetene som ligger i KI til å øke vår effektivitet og til å forbedre prosesser. Dette gjelder særlig på investeringssiden. Vi har satt oss et ambisiøst mål om at KI skal gjøre oss ti prosent mer effektive i løpet av det neste året.

Her er det mange muligheter. Vi har utviklet en algoritme for å prissette fondets verdipapirer, vi jobber med en modell som skal forutse hvordan kapital strømmer til fondet, og vi ser på systemer for å forutsi endringer i aksjeprisene.

Slik investerer vi smartere og reduserer kostnader når vi kjøper og selger aksjer.

Samtidig er det stor og uforutsigbar risiko forbundet med KI. Det utvikler seg ekstremt raskt, og med store mengder kapital som strømmer til selskaper som jobber med KI.

Utvikling og bruk av KI-systemer kan potensielt få store negative konsekvenser for menneskerettigheter som personvern, sikkerhet, personlig frihet og likestilling. Det kan også ha store negative konsekvenser for samfunnet som følge av feilinformasjon og manipulering i stor skala. Her er det mye som vi ennå ikke forstår godt nok.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som en langsiktig, global investor er vi avhengig av bærekraftig utvikling, velfungerende markeder og god selskapsstyring. Ansvarlig bruk av KI er her helt sentralt. Som investor er det derfor viktig at vi klart kommuniserer til selskapene om hva vi forventer av ansvarlig utvikling og bruk av KI. Derfor publiserer vi i dag vårt investorsynspunkt om ansvarlig bruk av KI.

Les også: Kunstig intelligens rammer kreative yrker

For oss handler ansvarlig bruk av KI om tre ting.

For det første må styret ta ansvar.

Styret må sikre at selskapets verdiskaping ved bruk av KI er balansert og med nødvendig risikostyring. Det krever tilstrekkelig kompetanse i styret. En tydelig tone fra toppen er også avgjørende for å bygge kultur for ansvarlig KI internt i selskapene.

For det andre må selskapene kunne forklare til omverdenen hvilke KI-systemer de utvikler og bruker.

Åpenhet og etterprøvbarhet er grunnleggende for at brukere, myndigheter og andre som blir påvirket av en KI-modell kan vurdere nytte og risiko. Selv om KI-modeller raskt blir mer komplekse og vanskelige å forstå, forventer vi at selskaper skal kunne forklare hvordan modellene er utviklet og testet og hvordan de ivaretar menneskelige verdier og handlinger.

For det tredje må selskapene ha robuste prosesser for å identifisere og håndtere risiko knyttet til KI. Det betyr systemer som ivaretar personvern, trygghet, forebygger diskriminering og sikrer menneskelig innsyn og kontroll.

Men selv med god selskapspraksis vil reguleringen av KI trolig være avgjørende for å sikre ansvarlig utvikling og bruk. For å sitere Jensen Huang, administrerende direktør i NVIDIA, på vår podkast «In Good Company»: «Vi regulerer frokostblandinger – selvfølgelig bør vi regulere KI.»

Tydelige globale regelverk gir trygghet for forbrukere og selskaper, og på den måten grunnlag for verdiskaping over tid.

Selv har vi satt oss som mål å være verdensledende når det gjelder ansvarlig forvaltning. Derfor er vi tydelige på at selskapene vi eier, skal utvikle og bruke KI på en måte som fremmer ansvarlig vekst og innovasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.