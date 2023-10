Artikkelen fortsetter under annonsen

Seniorforsker Atle Blomgren ved Norce og professor Atle Guttormsen ved NMBU og Norce stiller i innlegg 6. oktober det retoriske spørsmålet om blant annet undertegnede mener «vi burde akseptert massearbeidsledighet ved Stord og i Verdal for å sikre lavere renter og mer byggeaktivitet på Stovner og Vestby».

Spørsmålet stilles fordi jeg i en kronikk 3. oktober skrev at oljeskattepakken har bidratt til presset i norsk økonomi, og dermed til renten at er hevet raskt.

Dersom oljeskattepakken ikke var vedtatt, ville det selvsagt ikke blitt massearbeidsledighet. Utgangspunktet var stor knapphet på arbeidskraft, innen nesten alle sektorer.

Uten oljeskattepakken ville noen leverandørbedrifter kunne fått mindre å gjøre. Det ville langt fra vært noen katastrofe når det i utgangspunktet er stor knapphet på ingeniører og industriarbeidere.

Erfaringene fra da petroleumssektoren og leverandørindustrien fikk en nedtur i etterkant av finanskrisen, var at arbeidskraften som ble frigjort, ble absorbert i andre sektorer. Så stramt som arbeidsmarkedet har vært, er det all grunn til å tro at det samme ville skjedd nå.

Det er heller ikke noe mål at alle næringer og bedrifter skal opprettholde den aktiviteten de har i utgangspunktet. Omstillinger mellom bedrifter og næringer har historisk vært en del av virkeligheten, og vil være det fremover. Slike omstillinger har bidratt til produktivitetsvekst og høyere reallønninger.

Petroleumsnæringen er svært lønnsom og er en næring vi vil ha i flere år fremover. Trenden over tid vil imidlertid være at den vil bli mindre, særlig på grunn av omstillingene til fossilfrie energiformer. Ved å stimulere næringen over en kort periode, blir omstillingene en står overfor fremover desto bråere.

