I løpet av 2023 har 50 millioner oppdrettslaks dødd av sykdom og dårlig fiskevelferd. Bilder av tusenvis av syke og døde fisk, samt påstander om videresalg av halvdød laks, har preget nyhetsbildet. At oppdrettsbransjen har problemer burde ikke kommet som et sjokk for noen, selv flere oppdrettere har åpnet opp om dette.

År etter år har Veterinærinstituttet rapportert om høy dødelighet. I en ny rapport fra Riksrevisjonen får myndighetenes arbeid for fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen karakteren «kritikkverdig».

Ifølge rapporten har ikke Nærings- og fiskeridepartementet «iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen» og «Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer».

Nettopp driftsformene er svært viktige for fiskevelferden. Derfor har også norske og nordiske forskningsfinansiører (FHF, NFR, og Nordforsk) investert mye i forskning på hvordan ulike driftsformer påvirker laksens biologi. Vi har ledet flere av disse prosjektene som har sett på hvordan produksjonsforhold påvirker oppdrettsfiskens hjertehelse, vekst og overlevelse i sjøen.

Mye tyder på at dårlig fiskevelferd kan ha en sammenheng med produksjonsforhold som forvirrer laksens biologi.

I naturen vokser lakseyngel opp i kaldt vann med begrensede matressurser, som gir en langsom vekst. Når laksen er stor nok, og det kan ta flere år, vil den gjennomgå fysiologiske tilpasninger som gjør den klar til et liv i sjøen («smoltifisering»). Dette skjer på våren. Miljøsignaler, som økt daglengde og økt vanntemperatur, er viktige i denne prosessen.

Oppdrettslaksen, derimot, vokser opp i unaturlig varmt ferskvann, får store mengder energirik mat, begrenset fysisk aktivitet og lever ofte under kontinuerlig lys som øker appetitt og vekst. Problemet med kontinuerlig lys er at det påvirker dyrs biologiske klokke og forårsaker stress. Derfor er det ulovlig å frarøve dag-natt-sykluser fra andre husdyr. For fisk, derimot, finnes ingen tilsvarende bestemmelser.

Når det gjelder «settefisk», altså sjøvannsklar laks, bruker enkelte produsenter lyssignaler i kortere perioder for å simulere endring i daglengde. Andre satser på fisk som er blitt mange hundre gram, fordi stor fisk tolererer godt overgangen til saltvann, eller de gir fisken fôr med tilsatt salt. Noen gjør ingenting.

Laksen er garantert Norges mest biologisk forvirrede husdyr, og det derfor ikke overraskende at oppdrettslaks som settes ut i sjøen ikke alltid er klare for livet som venter der.

I vår nye forskning viser vi at laks som vokser opp med mer naturlig vanntemperatur og lysforhold, vokser saktere i ferskvannsfasen, men får til gjengjeld bedre hjertehelse og bedre overlevelse i den tidlige sjøfasen.

Det interessante er at flere studier viser at disse, litt småvokste laksene, vokser svært godt i sjøen og faktisk ender opp med å bli like store som vanlige oppdrettsfisk til slutt. Selv om tidlig dødelighet i sjø er et stort problem, oppstår mange helseutfordringer, som hjerte- og gjellesykdommer, sårproblemer og luse-relaterte skader senere i sjøvannsfasen.

Høy fisketetthet og stress under avlusning er sannsynligvis en viktig faktor her.

Mye peker også på at fisk med et sunt og sterkt hjerte, slik de litt saktevoksende laksene har, generelt er mer «robuste» gjennom hele sjøfasen.

Vår påstand er at forskning har gitt et godt kunnskapsgrunnlag for å bedre fiskevelferden, og at deler av løsningen ligger i driftsformene.

Vi er overbevist om at de fleste oppdrettere av laks er enige i at driftsformer som spiller på lag med laksens biologi, er å foretrekke fremfor det motsatte. Dessverre er det sånn at kunnskap som viser at velferd kan bedres på bekostning av lønnsomhet og effektivitet, står i fare for å ignoreres.

Sjømat Norge, næringens viktigste interesseorganisasjon, mener for eksempel at « … dødelighet er noko som skjer. Det er vanleg i biologien.

Ja, døden er uunngåelig, men unødvendig lidelse og død må vi etterstrebe å unngå.

Politikere må legge til rette for at det blir mer lønnsomt å produsere en fisk som har god helse i sjøen. Vi ser nå frem til myndighetenes oppfølging av Riksrevisjonens alvorlige bekymring. Vi håper at all kunnskapen fra vår og andres forskning på driftsformer, fiskevelferd og laksebiologi blir brukt i denne prosessen.

Dersom regjeringens mål om stor vekst i havbruksnæringen i det hele tatt skal være mulig, må produksjonen av laks i større grad spille på lag med biologien.

