Artikkelen fortsetter under annonsen

Først avslørte DN kritikkverdige forhold og høy miljøpåvirkning fra en rekke settefiskanlegg langs norskekysten. Så kom en alarm om Hardangerfjorden, hvor seniorrådgiver og biolog Tom N. Pedersen sier at Norge er i ferd med å bryte internasjonale lover på grunn av overgjødsling.

Katrine Tjølsen (Foto: Privat) Mer...

Nå trengs grønne incentiver som fremmer vekst samtidig som man senker den samlede ressursbruken og miljøbelastningen av næringen. Slik vekst er grønn vekst.

Grønn vekst skiller seg fra grå vekst som samtidig øker miljøbelastningen. Den grå veksten når til slutt en vegg hvor fjordene ikke lenger tåler utslippene. DNs nylige avsløringer viser at vi dulter hodet i den veggen nå – til tross for at laksenæringen allerede jobber for å bedre både bærekraft og fiskevelferd.

Det er kanskje ikke så rart når myndighetene har prioritert vekst over miljøhensyn. «Vi arbeider mye mer med tillatelsene enn med tilsynene,» sa Tom Pedersen hos Statsforvalteren i Vestland til DN.

For å lykkes med grønn vekst trengs incentiver som gjør at det lønner seg å redusere utslipp av næringssalter og annen miljøbelastning:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Man kan senke grunnrenteskatten og innføre en miljøavgift.

Nye tillatelser kan ha strengere krav knyttet til utslipp, rømming og fiskevelferd.

Selskaper som presterer på miljø og fiskevelferd kan til og med belønnes med bonus.

Slike gulrøtter kan gå hånd i hånd med pisken for å spille på lag med laksenæringen.

Denne måneden publiserer Havbruksutvalget en rapport som trolig vil gi konkrete vurderinger av mange flere grønne incentiver. Utvalget er bedt om å vurdere tillatelsessystemet for oppdrett samt tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. Hele 37 ulike aktører har sendt inn totalt 47 innspill til utvalget.

Organisasjonen Sjømatbedriftene skrev selv i et slikt innspill til Havbruksutvalget at vekst i produksjonen må være «basert på næringens prestasjoner på miljø og fiskevelferd».

Når rapporten fra Havbruksutvalget publiseres, sparkes ballen tilbake til regjeringen. I vår foreslo SV 14 forslag for bærekraftig havbruk, og regjeringspartiene stemte imot 13 av dem. En del av begrunnelsen var å la Havbruksutvalget gjøre sine vurderinger først.

Spørsmålet nå blir om regjeringen tør å handle med noe mer kraftfullt enn videre utredninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.