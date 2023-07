Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv hevder i sin lederartikkel lørdag 14. juli at Finansdepartementet vil beskatte havbruksnæringen for prisen selskapet selv velger å selge fisken til. Det er ikke riktig. DNs konklusjon kan tyde på at landets største næringslivsavis ikke har lest mer enn departementets pressemelding.

Hvis avisen faktisk støtter tanken om at havbruket skal skattes ut fra reelle inntekter, bør de stille spørsmål ved hvorfor regjeringen foreslår å innføre normpriser og normprisråd.

Geir Ove Ystmark Mer...

For fastpriskontrakter på laks foreslår Finansdepartementet at et prisråd skal sette en normpris med utgangspunkt i fremtidsprisen på eksempelvis Fish Pool, ikke den faktiske fastpriskontrakten selskapet inngår.

For løpende salg foreslås det satt en normpris basert på innrapporterte løpende salg. Det er med andre ord ikke «reelle priser» som ligger til grunn for fastsettelsen av bruttoinntekten i den nye grunnrenteskatten, men en teoretisk pris fastsatt av et prisråd. Departementet skriver selv at normprisfastsettelsen «innebærer at skatteavregningsprisen kan avvike noe fra prisen ved merdkanten som selskapet har avtalt for et enkeltsalg».

Selv om flere ønsker å tro at laks, ørret og regnbueørret ligner på petroleum, og at man derfor kan kopiere petroleumsskattesystemet til havbrukssektoren, så er og blir dette feil. I petroleumssektoren settes det normpriser for i underkant av 20 oljefelt. I havbruk er det nærmere 1000 lokasjoner med fisk av ulik kvalitet, vekt og biologi som igjen inngår i ulike verdikjeder, tillatelser og kontrakter. Noen selskap er små, andre større. Noen har integrerte verdikjeder, mens andre selger kun fisken.

Næringen mener departementet har foreslått noen positive justeringer sammenlignet med det som opprinnelig ble foreslått, men at ideen om opprettelse av et prisråd for havbrukssektoren er både unødvendig og byråkratisk. Havbruksnæringen bør, i likhet med hvilken som helst annen næring, beskattes for den faktiske prisen som oppnås i et konkurranseutsatt marked. Vi vil komme nærmere tilbake til dette i vårt høringssvar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.