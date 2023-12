Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2016, da jeg ble gründer, var tidligfasedelen av kapitalmarkedet i Norge lite og umodent. Tilgangen på kapital var sparsom og er det fortsatt. Som førstegangsgründer var du som fersk blod en fuktig sommerkveld: Mange kom svermende for å få seg litt.

Merete Nygaard

Det fantes mange gode «hjelpere» som ville gi deg rådgivning om både innovasjon og kapital, mot bare en bitte liten andel av selskapet ditt. Uerfarne «nobodies» som i møte med gründere kunne fremstå som «somebody». «Start-up-vampyrer» kalles de i Silicon Valley, kjent for å suge ut energi, men gi lite igjen.

Jeg tror jeg slapp unna de verste. Som gründer har jeg nok vært sta, vrang og litt arrogant i troen på eget selskap. Egenskaper jeg tok med fra mitt forrige yrke som forretningsadvokat.

Derfor takket jeg glatt nei da noen ville ha Lexolve med i et inkubatorprogram mot å gi fra meg ti prosent av selskapet for en kontorplass og konsulenttjenester. Jeg lot meg irritere over investoren som lurte mer på hva som ville skje om jeg fikk en murstein i hodet enn hva potensialet i løsningen min var.

Han som foreslo å avslutte kvelden på hotellrommet mitt etter å ha annonsert at selskapet han jobbet i ville investere i mitt, fikk mitt mest drepende blikk og ba pent om unnskyldning. Investorer som ga meg dårlige vibber fikk ingen oppfølging.

Andre har ikke vært like heldige. Oppstartsselskaper som ble dannet i kjølvannet av oljekrisen ga fra seg 22 prosent eierandel for en skarve million og litt konsulenttjenester. Og evigvarende styreplasser til investorer som har vist seg å være mest opptatt av å berike seg selv enn å handle i selskapets beste interesse.

I det siste har det dukket opp historier:

om investorer som når de tilfører kapital til selskaper i pengenød, legger inn opsjoner om utkjøp av teknologi til en brøkdel av selskapets verdi

om kjente investorer som forsøker tvinge gjennom 90 prosent rabatt to uker før emisjonen skulle vært i havn

om investorer som tilbyr seg å overta 60 prosent av selskapet til småpenger og effektivt frata gründerne all kontroll

om investorer som angret på investeringen og fikk styret til å permittere alle ansatte inklusive gründeren, når oppstartsselskapet ikke tjente penger raskt nok, og deretter truet med søksmål for å få pengene tilbake.

Mens de fleste profilerte investorene gjerne er solide, profesjonelle og ryddige, har denne andre typen investorer gått litt under radaren frem til nå. For hvem skal fortelle om dem?

Balanseforholdet mellom investor og en førstegangsgründer er i utgangspunktet ganske skjevt. Gründere som har liten erfaring med kapitalmarkedet er prisgitt investorens råd – og kapital.

I den første fasen av gründerkarrieren er gründeren derfor ofte et lett bytte for en investor som ønsker å utnytte den maktbalansen. De har ingen å varsle til om de opplever maktovergrep, og risikerer at investoren baksnakker dem om de står opp imot dem.

Dette tyder på at vi fortsatt har et umodent kapitalmarked for gründere i Norge. Men det er like fullt korttenkt strategi av investorene. For når miljøet er lite, går også ryktene fort.

Så her er mine fem tips til alle som møter mulige vampyrer:

Avklar intensjonen med møtet, før møtet. Spør rett ut hva de vil om de har en utydelig agenda.

Reager på rare spørsmål, og spør dem om hvorfor de stiller dem.

Kjør referansesjekk – spør rundt hos erfarne gründere og sjekk med selskaper de har jobbet med eller investert i.

Om du godtar krav til styreplass for en liten eierandel, så lag en fluktrute i avtalen om det skulle skjære seg.

Aldri godta klausuler som gir investoren makt over kapital og teknologien for en liten eierandel.

Selv er jeg straks ferdig med å være tidligfasegründer. Snart møter jeg de virkelige haukene – venturekapitalistene.

Vampyrene blant dem kan det nok være vanskeligere å avdekke.