SV har i Stortinget fremmet et forslag om å endre mandatet til Norges Bank. Tilsynelatende kan det se ut som små uskyldige endringer. I realiteten vil forslaget gjøre pengepolitikken mindre effektiv, gjøre livet til husholdningene og næringslivet i Norge enda mer uforutsigbart og skade kampen mot klimaendringene.

Konkret ønsker SV å endre inflasjonsmålet i pengepolitikken, «gjøre omstilling til nullutslippssamfunnet til del av formålet til Norges Bank», og be «Norges Bank at hensynet til sysselsetting og produksjon er likestilt med hensynet til stabil pengeverdi i dagens formålsparagraf».

Kort fortalt synes det ikke som SV har tatt innover seg betydningen og effektiviteten av de virkemidlene Norges Bank har til rådighet. Forslaget til SV vil undergrave troverdigheten til Norges Bank og mulighetene banken faktisk har for å nå målene Stortinget har gitt den i mandatet.

Rasjonalet for dagens mandat fra Stortinget til Norges Bank er at stabil og forutsigbar verdi av penger legger grunnlaget for en robust og velfungerende økonomi.

Usikker pengeverdi er skadelig for samfunnet. Når prisstigningen blir høy, har den samtidig en tendens til å variere mye. Usikkerheten om prisutviklingen fremover blir større, og økonomisk planlegging blir vanskeligere.

Usikker pengeverdi rammer også særlig dem som har minst. Lønnsinntekt er normalt ikke beskyttet mot endringer i det generelle prisnivået, i hvert fall ikke på kort sikt. Det er derfor en fare for at høy og uventet økning i prisnivået særlig vil ramme mange med lave inntekter.

Norges Banks evne til å gjennomføre mandatet sitt og sikre stabil og forutsigbar pengeverdi gjør det enklere for beslutningstagere, som Stortinget og regjeringen, å vedta og gjennomføre god og hensiktsmessig politikk. Politikk som sikrer velferdsvekst og god økonomisk fordeling.

SVs forslag er galt av hovedsakelig tre grunner:

Dette er galt tidspunkt til å vurdere å øke inflasjonsmålet på.

Det ville ha vært legitimt og forståelig å vurdere og debattere hva inflasjonsmålet burde være i en tenkt situasjon hvor inflasjonen var stabil og det samme som målet. I dagens situasjon hvor inflasjonen er langt over målet vil en vurdering av å øke inflasjonsmålet undergrave troverdigheten til inflasjonsmålet i sin helhet.

Om troverdigheten til målet blir borte av prosesser som Stortinget initierer, vil det også bli mer krevende for Norges Bank å nå et inflasjonsmål som Stortinget har gitt banken i mandats form.

Det gir ingen mening å gjøre omstilling til nullutslippssamfunnet til del av formålet til Norges Bank. Det ville være symbolpolitikk som vil skade både økonomien og kampen mot klimaendringene.

Norges Bank har ett virkemiddel og ett mål. Det er lite hensiktsmessig å gi den ytterligere mål som den ikke har virkemidler for å nå.

Den franske nobelprisvinneren i økonomi, Jean Tirole, skrev i forrige uke: «Sentralbanker mangler både legitimiteten og verktøyene til å bekjempe klimaendringer. En utvidelse av mandater bør bare skje om alle andre demokratiske verktøy har feilet».

Lite tilsier at «alle andre demokratiske verktøy» er utprøvd, og det tror jeg også SV er enig i.

Det er galt å hevde at det er motsetninger mellom arbeidsledighet og stabil pengeverdi.

Stabil pengeverdi er tvert imot en forutsetning for lav arbeidsledighet, og bred og forutsigbar reallønnsvekst blant brede grupper av lønnsmottagere.

Det er mulig at høyere arbeidsledighet kan bli en utilsiktet konsekvens av renteøkninger som sentralbankene bruker som et verktøy for å redusere inflasjonen, men det er ikke et mål eller en mekanisme for pengepolitikken. Dagens situasjon, hvor rentene er høye og arbeidsledigheten er lav, er et bevis på at SVs forslag bygger på en misforståelse.

Sentralbanklovutvalget ga i 2017 en god gjennomgåelse av Norges Banks mandat. Det er for tidlig å vurdere det igjen. Mer interessant er det etter hvert å vurdere hvor godt Norges Bank har oppfylt mandatet sitt.

Det er ingen politiske partier på stortinget som ønsker seg mer inflasjon eller at rentene øker.

Men det beste verktøyet Stortinget har for å bekjempe inflasjon er å tøyle statlig pengebruk, samtidig som vi sørger for at de som trenger økonomisk hjelp i en krevende tid får det. Å forsøke å overta arbeidsoppgavene til sentralbanken er ingen god løsning og vil gjøre situasjonen for husholdningen og næringslivet mer uforutsigbart.