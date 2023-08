Artikkelen fortsetter under annonsen

De av oss som har levd noen år, husker komiserien «Forviklingar» som gikk på NRK på begynnelsen av 1980-tallet. Etter hver oppsummering av forrige episode hører vi kommentatorstemmen til Harald Mæle si: «Stadig like forvirra? Ikkje etter denne episoden av Forviklingar!» Men for hver ny episode øker bare forvirringen.

Jeg mistenker at debatten det siste året om inflasjon og pengepolitikk fortoner seg litt som «Forviklingar», i hvert fall for det brede publikum. Anita Hoemsnes var inne på dette i sin kommentar i DN 4. august, der hun referer til NRKs «Debatten» der åtte økonomer skulle redegjøre for sine synspunkter: «For seerne var informasjonsverdien like mager som om det skulle stått åtte kvantefysikere og kranglet om universets opprinnelse.»

Etter å ha lest Roger Bjørnstads innlegg i DN 15. august med den sjenerøse tittelen «Forundret, men takk likevel», skjønte jeg at jeg selv tydeligvis har bidratt med en ny episode av «Forviklingar». Bjørnstad beskriver nemlig innlegget mitt i DN 14. juli som «forunderlig og forvirrende» og hevder at jeg er uenig med meg selv.

Og selv ble jeg forundret over Bjørnstads forundring. Men vær så god likevel.

Stadig like forvirret? Ikke etter dette innlegget i debattføljetongen!

Intensjonen med 14. juli-innlegget mitt, som var basert på min artikkel i Samfunnsøkonomen, var ikke å forvirre. Siden fagartikler har relativt få lesere, ønsket jeg å nå flere ved å skrive et avisinnlegg der jeg forsøker å få frem hovedbudskapet i artikkelen på en enkel måte. Men jeg må åpenbart ha overvurdert mine pedagogiske evner, siden Bjørnstad ble forvirret og ikke fikk budskapet i innlegget til å stemme med budskapet i artikkelen. Så la meg forsøke å klargjøre – og håpe at jeg ikke øker forvirringen ytterligere.

Bjørnstad skriver at jeg i artikkelen viser hvordan frontfagsmodellen hindrer lønns-prisspiraler også når man tar hensyn til kronekursen. Deretter hevder han at jeg i innlegget i DN skriver det motsatte.

Jeg ser ikke helt hvordan han klarer å lese de to konklusjonene så forskjellig. Så la meg gjenta hovedbudskapet i artikkelen og i innlegget:

Frontfagsmodellen vil ikke alene kunne hindre pris-lønnsspiraler. Det avhenger av at sentralbanken responderer på økt inflasjon ved å heve renten. Uten en slik respons ville vi fått en vedvarende valutakurssvekkelse, som ville gitt høy lønnsvekst under frontfagsmodellen.

Men samspillet mellom pengepolitikken og lønnsdannelsen er viktig. Frontfagsmodellen gjør at renten ikke trenger å øke like mye som ellers for å hindre pris-lønnsspiraler.

Jeg er enig med Bjørnstad i at det siste er et argument for at Norges Bank kan legge noe mer vekt på realøkonomien enn tilfellet ville vært med en annen lønnsdannelse. Og mye tyder på at Norges Bank om noe legger mer vekt på realøkonomien enn andre sentralbanker med inflasjonsmål (inkludert de med likestilt – «dualt» – mandat).

Når jeg i innlegget skriver at inflasjonen ikke kommer ned av seg selv, mener Bjørnstad at dette bygger på noen veldig spesielle antagelser, for eksempel at Norges Bank legger null vekt på inflasjonen.

Her synes jeg Bjørnstad leser innlegget mitt litt som fanden leser Bibelen. I et avisinnlegg kan jeg ikke være like nyansert som i en fagartikkel. I artikkelen analyserer jeg egentlig grader av pris-lønnsspiraler. Jeg viser at jo mer pengepolitikken responderer på inflasjonen, og jo mer disiplin og fleksibilitet det er i lønnsdannelsen, dess mindre grad av pris-lønnsspiraler vil det være.

Når jeg i avisinnlegget skriver at inflasjonen ikke kommer ned av seg selv, bør det tolkes som at uten en tilstrekkelig renterespons, vil pris- og lønnsveksten forsterke hverandre en periode og ikke komme ned på målet innen en rimelig tidshorisont.

Bjørnstad hevder at konklusjonen min bygger på at det er særnorsk, og ikke importert, inflasjon. Det er ikke riktig. De såkalt eksogene sjokkene i modellen kan være både utenlandske og innenlandske. Og de kan utløse både positive og negative pris-lønnsspiraler avhengig av fortegnet på sjokkene. (Beklager at dette kanskje ble litt «kvantefysisk» for mange.)

Det har vært mange forklaringer på den svake kronen det siste halvåret, og Bjørnstad lanserer en som jeg ikke hadde hørt før. Den svake kronen skyldes ifølge Bjørnstad at frontfagsmodellen gir sterk inflasjonsbekjempelse i Norge. Da trenger ikke Norges Bank å øke renten like mye som sentralbankene ute. Negativ rentedifferanse bidrar til svakere krone på kort sikt, mens kronen styrker seg lenger frem som følge av lavere inflasjon.

Denne forklaringen på den svake kronen er interessant og for så vidt teoretisk konsistent. Men den har et lite problem. Markedsaktørene synes nemlig ikke å forvente lavere rente i Norge enn i for eksempel euroområdet. Dermed er det lite belegg for å si at den svake kronen skyldes forventninger om at frontfagsmodellen vil gjøre pengepolitikkens jobb her hjemme.

Årsaken til den svake kronen mot euro og andre større valutaer ligger trolig andre steder, som i at risikopremien på små valutaer som vår ofte øker i usikre tider.

Avslutningsvis vil jeg minne om at så å si alle økonomiske institusjoner, inkludert systemet for lønnsdannelsen og det pengepolitiske regimet, har både styrker og svakheter. I artikkelen analyserer jeg egenskaper ved samspillet mellom frontfagsmodellen og det pengepolitiske regimet. Basert på dette arbeidet er jeg om noe blitt styrket i troen på at frontfagsmodellen samlet sett er en god institusjon for lønnsdannelsen i Norge.

Men frontfagsmodellen har også enkelte svakheter. Én av dem er at den bidrar til at lønns- og prisveksten blir mer påvirket av kronekursen. (Men jeg registrerer at Bjørnstad mener at dette ikke er tilfelle i praksis.)

Jeg er ikke sikker, men jeg tror at oppslutningen om frontfagsmodellen vil styrkes snarere enn svekkes dersom man er åpen og ærlig om både dens styrker og dens svakheter.

I det minste blir debatten mindre forvirrende.

