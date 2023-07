Artikkelen fortsetter under annonsen

Månedens inflasjonstall fra SSB viste at konsumprisene (kpi) det siste året har steget med 6,4 prosent. Den såkalte «kjerneinflasjonen» (kpi-jae) har steget med hele syv prosent.

Flere kommentatorer konstaterer at inflasjonen nå har bitt seg fast og at den ikke kommer til å gå ned av seg selv. Ettersom Norges Bank har som oppgave å holde inflasjonen nær to prosent synes det åpenbart at noe må gjøres: Norges Bank må vise handlekraft! Renten må økes enda mer enn tidligere varslet. Kanskje blir det nok en dobbel heving?

Knut Røed Mer...

I utgangspunktet lyder dette plausibelt. Men det er et viktig «men» her: Norges Banks inflasjonsmål er fremoverskuende. Inflasjonstallene som rapporteres er bakoverskuende. De beskriver prisstigningen i året vi har lagt bak oss. De er snøen som falt i fjor. Vi kan ikke gjøre noe med dem, og de er isolert sett irrelevante for fastsettelse av renten i dag. De er kun av betydning i den grad de kan fortelle oss hva som vil skje med inflasjonen fremover.

Akkurat nå er det tilsynelatende ekstra bekymringsfullt at det er kjerneinflasjonen som er så høy. Det er denne Norges Bank normalt legger mest vekt på. Den er renset for de direkte virkningene av energipriser. Men ikke for de indirekte, de som kommer via prisen på andre varer og tjenester. Dermed vil den fange opp virkninger av endrede energipriser med et etterslep.

For øyeblikket er vi sannsynligvis i den paradoksale situasjon at kpi-jae fanger opp de indirekte virkningene av den voldsomme prisøkningen vi hadde på energi for en tid tilbake. Men, i motsetning til KPI, har den ennå ikke fanget opp virkningene av det påfølgende prisfallet.

De månedlige inflasjonsoppdateringene har i dagens situasjon begrenset verdi som styringsinformasjon, og de må forstås på en annen måte enn det som er vanlig. Istedenfor å fokusere på om inflasjonen er noen tideler over eller under forventningen bør vi være opptatt av drivkreftene bak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelspørsmålet er i hvilken grad disse drivkreftene er forbigående. Svaret er sannsynligvis i svært stor grad. Det dreier seg om importert inflasjon knyttet til pandemi, krig, energikrise, og transportkostnader. Den vil forplante seg gjennom økonomiens kryssløp og gi opphav til høyere prisstigning en god stund fremover. Men gradvis vil effektene dø ut. Noen av drivkreftene vil bli satt i revers.

Årets dyre lønnsoppgjør er blitt tolket som et tegn på at inflasjonen nå er blitt selvgående. Den såkalte «frontfagsmodellen» kan bidra til økt lønnsvekst fordi den svake kronen blåser opp lønnsomheten i konkurranseutsatt sektor. Arbeidstagerne vil ha sin del av kaken. Men i praksis har lønnstagerne i Norge akseptert reallønnsnedgang både i 2022 og (etter all sannsynlighet) 2023. Det er ikke reist krav om å ta igjen det tapte. Lønnsveksten vil bidra til å forlenge perioden med prisstigning over målet, men faren for varige lønnsprisspiraler synes liten.

Les også: Inflasjonen kommer ikke ned av seg selv

Også de direkte prisvirkningene av svak krone gjør nå livet vanskelig for Norges Bank. Alt som importeres blir dyrere. Men igjen dreier det seg om en forbigående kilde til inflasjon. Sannsynligvis har kronekursen ligget under det vi kan forvente i en normalsituasjon. Det betyr at fremtidige valutakursendringer vil trekke inflasjonen i Norge ned.

Rentenivået i Norge har fundamentalt sett en begrenset innflytelse på kronekursen. Rentedifferansen mellom Norge og andre land vil uansett være svært liten relativt til svingningene i valutakurser. Det vi nå opplever er et slags spill knyttet til rentemøtene: Hvis Norges Bank øker renten mer enn forventet innebærer dette spillet at kronekursen forventes å styrke seg. Forventningen blir selvoppfyllende: Kronen styrker seg umiddelbart, men faller gjerne raskt tilbake igjen når spillegevinstene skal høstes. Et tilsvarende spill foregår rundt publiseringen av inflasjonstallene.

Kanskje Norges Bank burde legge mindre vekt på kronekursen, og heller være opptatt av at renten skal være best mulig tilpasset de realøkonomiske forholdene i Norge? Istedenfor å planlegge for en rask renteøkning etterfulgt av rentereduksjon, tror jeg dette tilsier en gradvis oppjustering mot det som anses som nøytral og riktig rente på lengre sikt. Kanskje har vi alt kommet dit.

Norges Banks adferd er forståelig, og den opptrer tross alt mindre «haukaktige» enn sentralbankene i mange andre land. Hvis inflasjonen ikke går ned igjen «av seg selv» og Norges Bank ikke «gjorde noe», vil de stå lagelig til for hugg. Men det er ikke alltid handlekraft er av det gode. Noen ganger er det bedre med is i magen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.