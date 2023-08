Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 25. august skryter Senterpartiets Ivar Prestbakmo av at regjeringen «satser på lokalpolitiet». Det spørs om «lokalpolitiet» er enig i at de blir satset på, når de opplever nedbemanning og økt arbeidsbelastning på grunn av stramme budsjetter. De siste to årene har det blitt 255 færre politifolk i politidistriktene. Det kan ikke kalles en styrking av «lokalpolitiet».

Arrogansen Senterpartiet har lagt for dagen i måten de styrer politiet på, står ikke til troende. Regjeringen som har utpekt «tillitsreform» som en av sine hovedsaker, driver fra politisk hold en detaljstyring og umyndiggjøring av politimestre som vi knapt har sett maken til. Til alt overmål presterer Senterpartiets mann i justiskomiteen på Stortinget å antyde at politiet mener at de «er til for seg selv». Politiet er i alle fall ikke til for lokalvalgkampen til Prestbakmo & co.

Ansvaret for at politiet løser oppdrag i distriktene, ligger til politimestrene. Da må de også få frihet til å forvalte det ansvaret og prioritere ressursene slik at vi får mest mulig trygghet og kriminalitetsbekjempelse for hver krone. Når Senterpartiet detaljstyrer politiet, fratar de politimestrene det ansvaret de skal ha. Er det slik at Senterpartiet også tar medansvar hvis det viser seg at politiet for eksempel på grunn av nedgangen i politifolk ikke blir i stand til å løse oppdragene sine?

Senterpartiet må slutte med detaljstyringen og heller begynne å lytte til politiet: vi trenger politifolk, ikke kontorer.