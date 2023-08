Artikkelen fortsetter under annonsen

Ola Borten Moes avgang som statsråd kan beskrives som en krise skapt mer av et dårlig regelverk enn av dårlig oppførsel.

Nytt og bedre regelverk skal utredes. En utredning bør fokusere på løsninger som ikke bare forbyr uønsket adferd, men også gir ytterligere incentiver til ønsket adferd og høyere verdiskaping.

Det vil være avveininger mellom to grunnleggende forhold: På den ene siden unngå at folkevalgte eller sentrale myndighetspersoner har incentiver til å ta beslutninger som tjener dem selv personlig, men skader Norge. Og på den andre siden, om det er mulig, gi dem ytterligere incentiver til å ta gode beslutninger for Norge.

Konkret leder det til tre sentrale poeng:

For det første er det antagelig knapt noen gode grunner for at stortingspolitikere eller andre sentrale myndighetspersoner bør kjøpe, selge og eie enkeltaksjer.

For det andre vil det kunne være unoterte aksjer som det ikke er hensiktsmessig å selge, så rapporteringen av disse beholdningene bør bli langt bedre.

Og for det tredje bør incentiveffekter være sentrale når alternativene til enkeltaksjer vurderes.

Fra velgernes perspektiv bør ganske sikkert ikke folkevalgte og sentrale byråkrater ha anledning til å kjøpe, selge eller eie enkeltaksjer. Kjøp av enkeltaksjer vil kunne gi incentiver til å ta politiske valg som tjener aksjonærer i enkeltselskaper på bekostning av fellesskapet.

Espen Henriksen (Foto: CF-WESENBERG) Mer...

Et slikt forbud vil ikke ha noen økonomisk kostnad for folkevalgte og sentrale myndighetspersoner. Den eneste rasjonelle økonomiske grunnen for at de skulle handle med enkeltaksjer, er om de har informasjon som er innsideinformasjon eller om de senere vil bryte habilitetsreglene.

Morten Kinander (Foto: Elin Høyland) Mer...

I motsetning til blant andre Eivind Smith mener vi det bør vurderes om et generelt forbud også bør omfatte aksjer som eies fra før.

For børsnoterte aksjer er et generelt forbud mot å eie uproblematisk, siden transaksjonskostnadene er minimale både ved salg og eventuelt senere kjøp. Eierskap bør antagelig bare aksepteres hvis særlige grunner taler for det, slik som eierandeler i familieselskaper og særdeles illikvide unoterte aksjer.

Selv om eierskap bare aksepteres i unntakstilfeller, bør rapporteringen bli bedre for å fjerne enhver mistanke om at folkevalgte eller byråkrater tar valg som tjener dem som aksjonærer på bekostning av fellesskapet.

I dag fremstår Stortingets rapporteringsregelverk som smått absurd sammenlignet med regelverket som gjelder for mange private yrker:

Det må bare rapporteres en gang i måneden, med mindre du er mer profesjonell og investerer gjennom et investeringsselskap, for da holder det med en gang i halvåret.

Det er ingen offentlig enkelt tilgjengelig historikk fordi tidligere rapporter slettes ved hver ny rapportering.

Mange rapporterer simpelthen ikke i det hele tatt, og hvorfor skulle de det, all den tid det ikke er noen sanksjoner eller andre konsekvenser av å ikke rapportere.

Registrene, i den grad vi kan kalle dem det, er med andre ord helt verdiløse.

Det er imidlertid gode grunner – både for de folkevalgte og for oss velgere – til at folkevalgtes formue bør være eksponert for egenkapitalrisiko.

Et grunnleggende resultat i finans tilsier at det ville være økonomisk kostbart for folkevalgte om de ikke kan spare i risikable aktiva som aksjer. Sparing i aksjer bør derfor være tillatt. Spørsmålet bør være hvordan settet av de tillatte sparealternativene bør utformes.

Aksjeincentivmodeller som mange store selskaper har, er motivert av ønsket om at sparekapitalen til sentrale beslutningstagere bør være konsentrert i selskapet de jobber for. Denne modellen kan være et utgangspunkt for å tenke på de folkevalgtes tillatte sparealternativer. Folkevalgte har antagelig sterk indre motivasjon til å gjøre noe godt for Norge, men om avkastningen på den risikable delen sparekapitalen deres samvarierer med verdiskapingen i Norge, vil motivasjonen i alle fall ikke svekkes.

Selv om den risikojusterte forventede avkastningen er dårligere, kan velgerne derfor klart foretrekke at de folkevalgte sparer i et norsk indeksfond fremfor et globalt indeksfond som Oljefondet.

Et norsk indeksfond gir heller ikke ideelle incentiver. OBX-indeksen er bedre diversifisert enn porteføljen til Ola Borten Moe, men fremdeles dominert av noen få selskaper.

Kanskje en idé kunne være å opprette et aksjefond for folkevalgte som gir bred eksponering mot verdiskaping i privat sektor i Norge? Det er ikke åpenbart praktisk mulig, men om det noensinne skulle vurderes, er dette tidspunktet å gjøre det på.

Like viktig som hva som er forbudt, bør det være å vurdere avveiningene og incentivene ved de tillatte alternativene.