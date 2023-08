Artikkelen fortsetter under annonsen

Reguleringsplaner er supplert av hundrevis, ofte tusenvis, av sider med utredninger og beskrivelser av forskjellig slag, mye uvesentlig for planens innhold. Det er ikke mulig for den jevne innbygger å sette seg inn i et slikt komplisert og omfangsrikt innhold.

Lokalpolitikere som egentlig skal bestemme, får i realiteten liten innflytelse. Løsningen er blitt at vesentlig makt er forskjøvet til byråkrater, som ikke står på valg. Summen av utilgjengelige prosesser og maktforskyvning over til byråkratiet utgjør et demokratisk problem.

Rasmus Os Mer...

Planmonsteret som har fått utvikle seg er hovedgrunnen til at det bygges for få boliger i sentrale strøk, og til at de boligene som bygges blir dyrere. Næringslivet får heller ikke nødvendige tilbud. I Groruddalen i Oslo koster det nå ofte over 2000 kroner per kvadratmeter i året å leie et alminnelig produksjonslokale.

Forskjellene mellom kommuner og innad i kommuner er betydelige. Noe kan forklares med kommuners (og sakers) størrelse og kompleksitet, men mange av forskjellene skyldes vilkårlighet eller ulik tilnærming fra ledelse og saksbehandlere.

De som tjener på utviklingen, er konsulentselskapene som lever av planprosesser, de som ønsker å jobbe i de stadig esende planbyråkratiene og vi som allerede eier eiendom.

Mange kommuner, for eksempel Oslo, har iverksatt tiltak for å gjøre planprosessene mer effektive. Dette er bra, men vil ikke løse problemet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tiden er overmoden for at regjeringen tar et helhetlig ansvar. Det bør settes i gang et reformarbeid for hvordan planprosessene kan gjøres enklere, enhetlige og mer forutsigbare.

En rekke temaer bør utredes, men enkelte hovedproblemstillinger kan nevnes her.

Vurder om plan- og bygningsloven skal tillate mindre bruk av skjønn om hva en plan skal inneholde.

Et tydeligere lovkrav til innhold kan forhåpentlig forenkle og skjerpe den sterkt varierende praksisen. Sannsynligvis er det i dag et unødvendig detaljeringsnivå i både kommune- og reguleringsplaner. Ofte gjelder det også et sett planer og veiledninger ved siden av hverandre som de færreste skjønner sammenhengen i. La meg nevne noen av dem: kommunedelplaner, kommuneplan, områdeplaner, detaljplaner, veiledninger om offentlige byrom, parkeringsplaner, regionplaner, estetiske planer, kulturminneplaner, strategiske planer, planer for barn og unge, klimaplaner, sykkelplaner, gatebruksplaner, naturmangfoldplaner.

Et annet problem er at det er uklart hva kommuner kan pålegge utbyggere av rekkefølgekrav.

Vurder strammere tidsfrister for sakshandlingen.

Det er ingen grunn til at kommuner skal ha planer liggende månedsvis på internhøring og saksbehandling før forslagsstiller får tilbakemeldinger eller planen blir lagt frem for behandling. Dersom administrasjon og forslagsstiller er uenige, bør loven tilrettelegge for rask konflikthåndtering der lokalpolitikerne må avgjøre problemstillingen før videre saksgang (altså en rett for forslagsstiller å få raske politiske avklaringer).

Manglende forutsigbarhet fra kommune og andre myndigheter må håndteres.

Omkamper er vanlig, og ofte kamufleres omkamper i det som kalles nye eller endrede forhold. Loven bør klargjøres og strammes inn slik at aktørene i større grad kan innrette seg etter tidligere og overordnede planavklaringer. Dersom kommune eller andre myndigheter velger å ikke forholde seg til overordnede eller tidligere avklaringer, bør det i større grad få konsekvenser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forholdet mellom kommune og andre planmyndigheter må effektiviseres ytterligere.

Særlig bør fylkeskommunens rolle vurderes og etter mitt syn begrenses. Terskelen for statlig inngripen bør sannsynligvis også klargjøres og heves. Det er for eksempel unødvendig at statsforvalteren skal involveres hvis kommunen vurderer ominnredning av en kjeller eller bruksendring av et sentrumslokale til en restaurant – to av utallige eksempler på unødvendig, statlig merbyråkrati det siste året.

Endelig bør det tydeliggjøres hva slags utredninger som skal gjøres i et planarbeid. I dag lesses det på med utredningskrav som altfor ofte ikke har betydning for planens innhold. Utredninger bør begrenses til det som er strengt nødvendig for det en plan etter loven skal inneholde.

Plandelen av gjeldende plan- og bygningslov har nå virket så lenge at det er trygt å konkludere at den ikke fungerer etter hensikten. Sentrale samfunnshensyn blir skadelidende, og det er på høy tid med en mer omfattende revisjon enn foregående flikking.

Det overordnede ansvaret ligger hos de lovgivende politikerne, men det er regjeringen som må ta initiativ til og lede reformarbeidet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.