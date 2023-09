Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan får vi fart på den fornybare kraftutbyggingen?

Vi bør anvende Parisavtalens modell, der sentrale mål settes og lokale bidrag utfordres:

Man bør reversere økningen i grunnrenteskatt av vann- og vindkraftproduksjon og sørge for incentiver som går til kommuner med behov for mer kraft, for eksempel ved at disse mottar en viss sum per kilowattime produsert kraft. Da vil man sørge for økt utbygging av fornybar kraft.

Johan E. Hustad, Professor, direktør NTNU Energi

I Danmark og Sverige bygges det ut betydelig mer fornybar kraft enn i Norge, som muliggjør ny industriutvikling. For å øke tempoet i utbygging av fornybarproduksjon her hjemme foreslår Fornybar Norge i sitt nylig publiserte veikart mot 2030 maks tre års konsesjonsbehandling fra myndighetene samtidig som man ivaretar demokratiske prosesser.

Kommunene har mulighet til å bruke offentlig innkjøp til å f.eks. sette opp solceller på både eksisterende og nye bygg. Energiregulering i dag er basert på en tradisjonelt sentral regulerbar kraftproduksjon, det må legges til rette slik at solceller på bygninger og batterier for utjevning av effekttopper over døgnet insentiveres sterkere.

Lovverket må derfor endres, og det må utvikles et enklere system som gir raskere konsesjonsbehandling. En god start er den vedtatte solpakken som gjør det mulig å dele strøm på anlegg større enn én megawatt mellom nabobygg og eiendommer.

Energiøkonomisering har et stort potensial som påpekt av Energikommisjonen. En konkret satsing kan frigjøre mye ny kraft som kan brukes til andre formål. Et godt eksempel er å bygge varmelager for å lagre og ta i bruk energi til riktig tid, slik Bodø kommune gjorde. Ved å effektivisere kommunens energiforbruk og spare strøm – blant annet ved å investere i en bergvarmepumpe og 17 varmebrønner – sparte kommunen 7,1 millioner kroner i energiutgifter på fire år.

Utbygging av fornybar kraft og kraftintensiv industri krever store areal og kan skape interessekonflikter. Lokale beslutninger, med kommunene i førersetet, spiller en avgjørende rolle i å bestemme arealbruk. For å realisere nasjonale eller fylkesbaserte mål, bør samfunnet utfordre kommunene til å bidra på best mulig måte. Hver kommune bør spille på sine styrker, og vi må legge til grunn krav til naturmangfold og ta hensyn til ulike brukerinteresser.

For å øke tempoet kan alle involverte aktører og interessenter bli innkalt til forhandlinger, med profesjonelle meglere til stede. Det er viktig at alle blir hørt.

Dilemmaet må håndteres. Fint at det finnes løsninger – da er det bare å sette i gang?