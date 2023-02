Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har vært helt åpne om usikkerheten knyttet til pris- og kostnadsveksten og at dette kunne komme til å få konsekvenser for statsbudsjettet.

Det er faktisk feil når Dagens Næringsliv i sin lederartikkel 10. februar insinuerer at regjeringen skal ha valgt å hemmeligholde kunnskapen om denne usikkerheten.

Erlend Grimstad (Foto: Senterpartiet) Mer...

Alle som leste budsjettet sist høst kunne se at vi åpent opplyste at det var usikre anslag knyttet til pris- og kostnadsvekst. I budsjettet skrev vi: «De høye inflasjonstallene som har kommet for juli og august, etter at budsjettanslagene ble utarbeidet, indikerer at KPI-veksten kan bli høyere enn lagt til grunn i denne meldingen».

Videre opplyste vi om at vi kunne komme til å gjøre det vi nå gjør, å justere for prisveksten: «Skulle den økonomiske utviklingen gjennom 2023 bli vesentlig annerledes enn lagt til grunn (…), kan budsjettopplegget justeres. Revidert nasjonalbudsjett i mai er i så fall en stasjon for dette».

Det DN mener har vært holdt hemmelig, har altså ligget åpent tilgjengelig for alle som har villet lese.