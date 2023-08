Artikkelen fortsetter under annonsen

En statsminister skal lede. Så meget er alle enig om. Ifølge de siste meningsmålinger er det åpenbart at mange mener at Jonas Gahr Støre ikke utøver sitt lederskap godt nok. Årsaken kan sikkert diskuteres, men privat rot blant regjeringens medlemmer, strømregninger, inflasjon/økte renter, eller stadige utsagn fra ham og hans allierte på kanten av sannheten, er nok sikkert medvirkende årsaker. Men kanskje det rett og slett er manglende lederskap av statsministeren selv?

Er det mulig at det kunne hjelpe med litt lærdom fra den morsomme historien om brokkoli og George H.W. Bush, president i USA 1989-1993?

Alexander Munch-Thore (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

Etter et fjernsynsintervju der presidenten nevnte at han aktet å slutte å spise den grønne lille kålplanten, ble ti tonn brokkoli dumpet på gressplenen foran Det hvite hus av US Fruit and Vegetable Association. Noen år etter skrev han at hendelsen var en av de viktigste erfaringene han gjorde som leder: «Jeg forsto for sent at som president for USA er jeg leder for alle amerikanere, ikke bare de som stemte for meg eller de grupper eller produkter jeg selv liker. Jeg representerte hele landet og alle dets borgere».

Nå er det vanlige folks tur, ifølge den sittende norske regjeringen. Det er nok noe de aller fleste kan være enig i. Problemet oppsto da Støre utpekte «de rike» som de som skulle betale for gildet. De skulle tas. Ordbruken er blitt stadig drøyere og hatsk.

Resultatet er at skatteflyktningene nevner nær like ofte som skattetrykket den voksende antagonismen og den faretruende språkbruken som grunn for utflytting.

Det er nettopp evnen til å inkludere alle som eksemplifiserer godt, moderne lederskap. Gode ledere inspirerer, fokuserer på positivisme og engasjement uten å bruke oss/dem-retorikk. Det er typisk demagogiske ledere som «henger ut» en minoritet som syndebukk.

Problemet med å bruke «de rike» som den utstøtte gruppe er tofold. For det første – med aksept for noe varierende tallgrunnlag – de 0,5 prosent med høyest inntekt betaler samlet mer personskatt enn alle de 40 prosent nordmenn med laveste inntekt. Mer enn 92 prosent av formuesskatten betales av de ti prosent rikeste.

Å be denne gruppen «ryke og reise» er derfor neppe smart skattepolitikk.

Den annen årsak er mer subtil: Store deler av den norske middelklasse ønsker å bli velstående. Så med jakten på de rike truer Støre og venstresiden samtidig drømmene til en betydelig andel «vanlige folk».

Før statsminister Støre blir, i likhet med president Bush, en ettvalgsleder, kunne han kanskje tenke litt på brokkoli og forstå at han som statsminister må være leder ikke bare for Ap, LO-medlemmene eller venstresiden, men for alle nordmenn?