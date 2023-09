Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det smutthulletikken som styrer norske politikeres vurderinger av rett og galt?

Det ser slik ut etter at nok en politisk skandale møtes med innskjerping av regelverket. Den som lever etter smutthulletikken, forholder seg lojalt til eksisterende regler, men oppfatter at alt som de er tause eller vage om, er tillatt.

Pendlerboligsaken viste at politikere aktivt oppsøkte smutthull i regelverket og utnyttet dem til egen fordel. Det fantes ingen regel som forbød å ha bostedsadresse hjemme hos mor og far, selv om en var voksen politiker med base i Oslo. Det virket bare helt uforstandig, sett fra utsiden.

Øyvind Kvalnes (Foto: Privat) Mer...

Nå er det utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes manns økonomiske transaksjoner som er i søkelyset. Her har ministeren sittet på informasjon med stor verdi for enhver som driver med aksjehandel, og hennes mann har likevel fortsatt med den aktiviteten.

Igjen virker handlemåten uforstandig, men har regelverket vært tydelig nok?

I et smutthulletisk system er det typisk at avsløringer av uforstand møtes med å tette igjen smutthullene. Statsminister Jonas Gahr Støre forteller om skjerping av regelverket om nærstående og økonomiske interesser. Hele tretten nye sider med regler er det blitt.

Tenk det. Tretten sider.

At dette tallet løftes frem, er sikkert ment å demonstrere handlekraft. I stedet bidrar det til å rettferdiggjøre unnskyldninger som går ut på at regelverket har vært for vagt og ufullstendig.

Utvidelser av regelverk bidrar til å mobilisere en egen form for kreativitet. De signaliserer at her hos oss har du ditt på det tørre, så lenge du ikke helt eksplisitt bryter noen av reglene. Forventninger om å tenke selvstendig og bruke sunn fornuft er fraværende.

Denne logikken var med på å skape Enron-skandalen i USA på begynnelsen av dette århundret, og senere finanskriser. I etterkant har aktørene innrømmet at et omfattende regelverk skapte muligheter for å velge tvilsomme løsninger som regelmakerne ikke hadde hatt fantasi til å tenke på. Dette er retningen Støre gir næring til med sine tretten nye sider med regler.