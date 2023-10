Artikkelen fortsetter under annonsen

Den viktigste ordningen i det norske demokratiet er norske velgere, elektoratet, i valg. Gjennom sin stemme gir elektoratet kommune, fylke, storting, regjering og høyesterett myndighet. Derfor skal det legges til rette for at velgere i valg er informert.

Knut Helland Mer...

I valget den 11. september svarer ikke Solberg og Høyre kun overfor Høyres velgere. Valget er ikke et stortingsvalg, men de nasjonale partiene og deres ledere er viktige for elektoratets stemmegivning. Det er tid for å vise respekt for norske velgere og for demokratiet.

Solberg og Høyre må svare overfor elektoratet.

Et sentralt tema i valgkampen er habilitet/inhabilitet i det politiske Norge. Solberg får spørsmål om hun som statsminister har vært inhabil på grunn av ektemannens aksjehandel. Nei, svarer hun, dette er regulert, blant annet av Statsministerens kontor. Men så har ikke ektemannen innrettet seg. Og det får Solberg og Høyre vite. Tilsynelatende skjer det senest tirsdag den 5. september, nesten en uke før valget.

Hva skjer så? Saken forties. Elektoratet forledes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når svarer de?

Spinndoktorene trår inn på demokrati-arenaen. Dekkoperasjonen starter med unnskyldninger av typen «dette må vi ha tid til å finne ut av». Som om Solbergs ektemann, selv medlem i Høyre, ikke kan gi relevant informasjon. Og som om kyndige folk ikke kan få ut dokumentasjon på kort tid.

Det går minst ti dager fra vi vet at Solberg var informert til pressekonferansen fredag den 15. september.

Hva svarer de?

Solberg gråter, ektemannens aksjehandel har skjedd bak hennes rygg, sier hun. Hun kan ikke ta ansvar for dette! Solberg har vår fulle tillit, sier Høyre. Solberg tar ikke ansvar for det som har skjedd på hennes vakt. Hun tror hun kan bli statsminister igjen.

Hun sier at så lenge hun gir mer pluss enn minus til Høyre vil hun fortsatt være partiets leder og statsministerkandidat. Høyre bekrefter tilliten.

Hva skjer!?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forstår ikke Solberg at hun må svare overfor elektoratet? Forstår ikke Høyre at det må også partiet gjøre? Og vet ikke både Solberg og Høyre at i politikk må en ta ansvar, også om en ikke har skyld?

Tydeligvis ikke.

Solberg og Høyre ignorerer elektoratet. De informerer ikke borgerne foran deres, og det norske demokratiets, viktigste handling: borgernes stemmegivning i valg.

Solberg skal reddes. Solberg, Høyre og spinningen fortsetter tilgrisingen av det norske demokratiet.

Det er nok nå, Solberg.



(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.