Begrepene skyld og ansvar er hyppig benyttet i den pågående debatt om en statsråds og en statsministers ansvar for det som skjer i nær familie.

Særlig har Dagens Næringsliv på kommentarplass benyttet analogien til det parlamentariske ansvar. Det innebærer at en statsråd kan holdes ansvarlig i Stortinget for alt som skjer i vedkommendes departement, selv om statsråden ikke har hatt noen befatning med den aktuelle saken.

Men kommentatoren, Frithjof Jacobsen, overser at i forfatningsretten krysses ansvarlighetsprinsippet av et lojalitetsprinsipp.

Statsråden er bare ansvarlig hvis de underordnede i departementet har opptrådt lojalt overfor statsråden. Hvis en embetsmann i et departement har opptrådt for å oppnå egen vinning eller på tvers av instrukser, vil ikke statsråden være ansvarlig.

Dersom man skal anvende det parlamentariske ansvar som referanseramme i debatten om en tidligere statsminister og en nåværende utenriksminister, synes konklusjonen å måtte bli den motsatte av hva Fridthjof Jacobsen anfekter.

For ordens skyld: Jeg var stortingsrepresentant for Høyre og statssekretær i 1980-årene og gikk ut av politikken høsten 1990 da Syse-regjeringen fratrådte. Etter det har jeg ikke hatt noen verv.