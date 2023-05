Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Jonas Gahr Støre mener «strømprisene er for høye», samtidig som han ønsker at alle kuttene i klimagasser frem til 2030 – til sammen 55 prosent – skal skje innenlands. Støre tror at «mer kraft, mer nett og mer enøk» vil løse problemet.

Det er naivt å tro at Norge kan bygge ut nok kraft til å få betydelig lavere priser enn resten av Europa. Det vil dessuten være skadelig for klimaet og norsk natur å kreve at alle utslippskutt skal skje i Norge, spesielt med dagens fokus på vind og sol.

Torfinn Harding (Foto: Hallvard Lyssand) Mer...

Uten en oppdatering av energi- og klimapolitikken vil det oppstå flere saker som på Melkøya og Fosen, der det er stor konkurranse om kraften, og naturen må ta støyten.

Den første oppdateringen regjeringen bør gjøre, er simpelthen å akseptere at høye priser på utslippsfri energi er en del av det grønne skiftet. Strømprisene de siste par årene har allerede lært oss at norsk strøm er verdifull, og at det som skjer i Europa påvirker oss sterkt. Dette gjelder også i områdene i Norge med mest produksjon av elektrisitet. Dette skyldes dels at vi har betydelig overføringskapasitet igjennom utenlandskabler.

Men også uten utenlandskabler er det grunn til å tro at prisene i Norge ville ha blitt på nivå med resten av Europa over tid. Grunnen er at en lavere pris på ren energi i Norge vil gi investeringer i kraftkrevende industri. Det ser vi allerede med batterifabrikker og Tiktok-datasentre.

Norsk økonomi er en bitte liten del av verdensøkonomien, og ren energi blir en stadig viktigere innsatsfaktor globalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vil praktisk talt ikke være noen grense for hvor mye kraftkrevende industri som ønsker å slå seg ned i Norge, om strømprisene her er lave. Slike etableringer vil foregå helt til prisen på elektrisitet er omtrent som i resten av Europa, og vi er tilbake der vi startet.

Den andre oppdateringen regjeringen bør gjøre i energi- og klimapolitikken, er å gi slipp på målet fra Hurdalsplattformen om at alle utslippskutt skal tas i Norge. Det innebærer at selv kvotepliktig sektor må kutte i Norge, til tross for at kvotehandel betyr at kutt som ikke tas i Norge vil tas andre steder. Et resultat er at en skal drifte olje- og gassproduksjon med utslippsfri elektrisk kraft fra land.

Elektrifisering av oljeinstallasjoner vil kreve svært mye kraft, rundt 15 TWh, eller all produksjonen av vindkraft på land per år, og dermed bidra til store inngrep i norsk natur.

Bård Harstad forklarer i DN hvorfor elektrifisering av oljeplattformer også gir lite mening ut fra klimahensyn. Klimaproblemet er globalt, mens elektrifisering av sokkelen fra land først og fremst vil være et tiltak for å redusere norske utslipp.

Men problemet er mer fundamentalt enn elektrifisering av sokkelen: Siden Norge har kommet langt i elektrifiseringen av samfunnet med utslippsfri energi, er de gjenstående utslippskuttene relativt dyre i forhold til i andre land. Derfor hadde det vært mye bedre for klimaet og verdens ressursbruk at Norge betalte for kutt i utlandet.

For de samme pengene kan vi da simpelthen kutte mye mer, og dermed bidra til å løse klimautfordringen billigere og raskere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge kan kutte mange ganger Norges utslipp hvis norske politikere tør å tenke solidarisk med andre land. Økonomisk fornuft tilsier at knappe ressurser brukes der de kaster mest av seg, også i klimapolitikken.

Det er ikke vanskelig å forstå at regjeringen ønsker lave strømpriser, men det er en gåte hvorfor de ønsker å gjøre alle utslippskuttene i Norge. Det viktigste for klimaet er å redusere globale utslipp, og derfor vil Norges klimaimage bygges best gjennom å sikre mest mulig globale utslippskutt for pengene. Samtidig er det viktig å bevare naturen, også med tanke på hensynet til fremtidige generasjoner.

Heldigvis begynner Ap-politikere å sette naturtapet knyttet til dagens politikk på dagsordenen, som Berit Moltu i DN-innlegget «Fosen-saken får konsekvenser for elektrifiseringen av sokkelen» (DN 17. mars).

Arbeiderpartiet bør snart heve blikket og innse at dagens politikk ikke vil føre frem, hverken for strømpriser, klimaet eller bevaring av norsk natur.

For ordens skyld: Urelatert til dette innlegget, men forfatteren deltar i Akademiaavtalen mellom NHH og Equinor samt forskningssenteret NCS2030 ved Universitetet i Stavanger: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel.





(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.