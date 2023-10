Artikkelen fortsetter under annonsen

Uten kjennskap saken, utover mediedekningen, er det vanskelig å svare bastant på dette. Men med erfaring fra håndtering av en rekke store krisesaker i næringslivet, er jeg trygg på hvordan ledende konserner sannsynligvis ville ha håndtert en tilsvarende krise.

Utgangspunktet kan da være at et styre i en virksomhet mottar informasjon om at konsernsjefen kan ha vært involvert i alvorlig inhabilitetsproblematikk, samt indirekte eller direkte kan ha medvirket til potensielle straffbare handlinger.

Morten Woldsdal

Hva ville et ansvarlig styre da blant annet ha gjort?

1. Umiddelbart ha sørget for å få best mulig oversikt over saken, ikke nødvendigvis alle detaljer, men nok til raskt å skjønne sakens potensielle alvorlighetsgrad.

Kunne Høyre og Erna Solberg ha gjort dette raskere enn de gjorde? Sannsynligvis.

2. Umiddelbart få utarbeidet en oversikt over mulige scenarioer over hvordan saken kan utvikle seg. Håpe på «best case», men planlegge for «worst case».

Gjorde Høyre og Solberg det? Deres håndtering av saken tyder ikke på det.

3. Selv kontakte Økokrim dersom «worst case»-scenarioet ikke utelukker at konsernsjefen indirekte eller direkte kan ha medvirket til potensielle straffbare handlinger.

Høyre og Solberg tok selv ikke noe initiativ her. De benyttet dermed ikke muligheten til å fremstå som proaktive og ansvarlige, og de havnet på defensiven da Økokrim selv igangsatte undersøkelser.

4. Umiddelbart ta initiativ til en egen, uavhengig granskning av saken.

I Høyres og Solbergs tilfelle ville det ha medført at de selv kontaktet kontroll- og konstitusjonskomiteen, og også da ville ha fremstått som proaktive og ansvarlige og ikke bli tvunget på defensiven også her.

5. Permittere konsernsjefen og utnevne en konstituert toppleder til saken er nærmere avklart.

Dette har tilsynelatende ikke vært et tema i Høyre og hos Solberg.

6. Sende ut pressemelding og innkalle til pressekonferanse raskest mulig når punktene over er gjennomført – redegjøre for det styret vet om saken der og da, be om forståelse for at styret i en komplisert sak ikke nødvendigvis har oversikt over alle sakens detaljer og fulle omfang, understreke sakens alvorlighet, opplyse om hvilke tiltak som allerede er iverksatt og som planlegges, understreke sterk samarbeidsvilje med Økokrim og eksterne granskere, samt be om forståelse for konsernets manglende mulighet til å ytterligere kommentere enkeltdetaljer inntil saken er nærmere avklart.

Her har Høyre og Solberg stort sett overlatt til mediene å legge premissene for hvordan nye opplysninger og detaljer er blitt offentlige – og således hele tiden blitt tvunget fra skanse til skanse.

7. Sørge for at konsernsjefen som øverste sjef offentlig påtar seg ansvaret for eventuelle kritikkverdige forhold, selv om andre i organisasjonen også eventuelt er involvert.

Oppfattes Erna Solberg i tilstrekkelig grad å ha tatt ansvar som statsminister i den aktuelle perioden? Neppe.

8. Forvisse om at hovedpunktene i granskningsrapporten vil bli offentliggjort – men da hensyntatt arbeidsgivers taushetsplikt og personvernet.

9. Gjenta konsernets manglende mulighet til å ytterligere kommentere enkeltdetaljer inntil saken er nærmere avklart på alle spørsmål i medienes parallelle «etterforskning». Ikke bidra til forhåndsdømming ut fra det grunnleggende rettsprinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte eventuelt er bevist.

Ingen er vel her i tvil om at Sindre Finnes – i alle fall de første dagene av saken – ble brutalt «kastet foran bussen» av både Høyre og Solberg.

Så vil nok mange kunne mene at det er vesentlig forskjell på en politisk sak som «Erna-saken», og en næringslivskrise som her beskrevet. Men er det egentlig det?

