Maksgrensen på to millioner kroner i statens retningslinjer for lederlønn er meningsløs, mener Econas administrerende direktør Nina Riibe i et innlegg i DN 3. mai. Anledningen er at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har åpnet sak i forbindelse med avsløringen av at tidligere næringsminister Iselin Nybø innvilget en lederlønn på 2,5 millioner kroner til administrerende direktør i Eksportfinans. Taket i statens lederlønnssystem er to millioner.

«Politiske øvelser der en tenker på et tall og går på tvers av markedet er sjeldent lurt», skriver Riibe. Et raskt blikk på norgeshistorien viser at hun tar fullstendig feil. Uten vilje til å gå på tvers av markedet ville Norge vært et helt annet samfunn, med mye større sosial ulikhet og langt svakere velferd for vanlige folk. SVs engasjement for å holde lederlønningene nede handler nettopp om dette.

Den viktigste årsaken til at forskjellene i makt og rikdom øker i Norge er at de rikeste drar fra, utviklingen kan ikke snus uten at det strammes inn blant dem med de store formuene og de høyeste lønningene.

Som bevis for at lederlønnstaket er uklokt viser Riibe til en undersøkelse blant egne medlemmer som sier at 39 prosent av de som er interessert i topplederstillinger sier nei til jobber med lønn på «bare» to millioner kroner.

Mot dette er det mye å innvende. For eksempel at to millioner er ekstremt mye penger for de aller fleste i det norske samfunnet, og at krav om enda mer betalt for toppledere i en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes, er både umusikalsk og urimelig. Eller at det neppe er mangel på kvalifiserte ledere som kan tenke seg å jobbe for en lønn under dette taket, noe det klare flertallet blant Econa-medlemmene i undersøkelsen altså gir uttrykk for.

Det kan være greit å minne om at lønnstaket ligger over lønnen til den mest krevende lederjobben i landet, den som statsminister.

At Riibe er mot lønnstak og jeg for er imidlertid helt uten betydning for den aktuelle kontrollsaken. Den handler ikke om hvorvidt det er klokt med et lønnstak på to millioner. Den handler om å finne ut om forrige regjering overholdt regelverket eller ikke. Det er slik kontroll som er oppgaven til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Og uavhengig av hva man måtte mene om innholdet i lover, regler og retningslinjer er vel også Econa enig i at det er viktig at landets statsråder følger dem.