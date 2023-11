Artikkelen fortsetter under annonsen

Stormen rundt batteriselskapet Freyr brukes nå som et argument mot aktiv grønn næringspolitikk. Men mange ser ut til å ta ut den stikk motsatte lærdommen av saken enn det de burde. Freyr-saken viser at aktiv næringspolitikk fungerer. Det er når internasjonal storkapital alene skal stå for de store løftene innen grønn industri at det går galt.

Torgeir Knag Fylkesnes

Mange er blitt mørke til sinns etter nyheten kom om at Freyr nedskalerer sine planer om storskala battericelleproduksjon i Mo. Det som står igjen av satsingen er en pilotfabrikk, som Freyr har fått innovasjonsstøtte til å utvikle.

Kari Elisabeth Kaski

Selv om staten sa nei til Freyrs krav om nesten ti milliarder kroner i subsidier, så har debatten – absurd nok – handlet om at Freyr er et eksempel på hvordan aktiv næringspolitikk er et feilslått subsidiesluk. Men hvem er pengesluket i Freyr-saken egentlig?

Det er de globale storinvestorene og styremedlemmene som skaffet seg astronomiske lønninger, bonuser, honorarer og godtgjørelser. Det kunne de gjøre nettopp på grunn av markedskrefter, børslogikk og fraværet av en aktiv stat.

Hadde vi ført en aktiv næringspolitikk under Solberg-regjeringen, kunne historien sett annerledes ut. I mange år prøvde Freyr å finne kapital i Norge for å realisere batterifabrikken i Mo. Det fant de ikke. Trolig fordi kapitalmarkedet i Norge er mest opptatt av olje, eiendom og oppdrett, og vi ikke hadde statlige virkemidler for dette.

I stedet fant Freyr blant annet Koch-brødrene i USA, og gikk på børs i New York.

Hva skjedde siden?

Jo, selskapet ble et grønnvaskingsprosjekt og en melkeku for investorer og styremedlemmer, og industrieventyret flyttes til USA. Igjen står et lokalsamfunn og industri i Norge med luen i hånden.

Hvorfor skjedde det?

Det er ikke en aktiv grønn næringspolitikk som skapte denne situasjonen. Det var fraværet av en aktiv stat. Dette er det som skjer når du har et grønt skifte på markedets premisser: bonusfest, offshoring av produksjon og eierskap fra skatteparadis.

Økonomer, aviser og politikernes advarsler i den forbindelsen om at venstresidens aktive næringspolitikk fører til tilkarringsvirksomhet er absurd. De har hverken satt seg inn i fakta i saken eller har kunnskap om hvordan næringspolitikk fungerer.

For det første er tilkarringsvirksomheten til stede under alle typer politiske regimer. Høyresiden vil heller senke skattene som alternativ til aktiv næringspolitikk. Har vi allerede fortrengt hvordan de kjempet om å gi mest skattekutt i olje- og lakseskatten? Oljeskattfadesen sørget for 30–40 milliarder kroner til Norges desidert mest kapitalsterke selskaper.

For det andre har venstresiden en tydelig strategi for å unngå tilkarring. Den statlige risikokapitalen forvaltes nemlig av profesjonelle og uavhengige miljøer, ikke direkte av politikerne. SVs strategi for en aktiv grønn stat i industripolitikken er å oppkapitalisere og videreutvikle statlige selskaper som Eksfin, Nysnø og Siva som på ulikt vis kan mobilisere privat kapital og få i gang de lønnsomme grønne prosjektene.

Denne strategien gir flere fordeler. Man kan bygge opp verdensledende kompetansemiljøer i staten, som vi har gjort med Oljefondet, og man skaper nok avstand til politikerne slik at man unngår at politikerne «plukker vinnere».

«Milliardsubsidiene» det er snakk om i saken var lån og garantier fra det statlige selskapet Eksportfinans Norge (Eksfin). De indikerte tilsagn om lån og garantier som kunne realiseres i en senere fase av prosjektet etter at en rekke krav fra Eksfin var oppfylt.

Freyr så aldri de pengene, og nå kommer de heller aldri til å gjøre det.

Denne typen finansiering er uansett ikke subsidier. Det er lån og garantier, som betales tilbake over tid – med rente.

Dette er et bevis på at SVs strategi for aktiv grønn næringspolitikk fungerer. Her har Eksfin fungert som portvokter mot tilkarringsvirksomheten. Likevel har debatten i etterkant handlet om hvordan Freyr er et eksempel på grønn tilkarringsvirksomhet. Absurd nok er virkeligheten snudd på hodet.

Pengene som er blitt spyttet inn i bedriften, knappe 200 millioner, var tilskudd til å etablere en pilotfabrikk for ny avansert batteriteknologi. Denne pilotfabrikken består etter Freyrs nedskalering, og sysselsetter over hundre personer i Mo og har utviklet et unikt kompetansemiljø for batteriteknologi i Norge.

Det er fair å mene at staten ikke skal ha en forsknings- og innovasjonspolitikk, men dette har Enova og Innovasjon Norge gjort under skiftende regjeringer i flere tiår.

Freyr blir derfor stående som det stikk motsatte av det som det nå males ut som: Ikke et skrekkeksempel på skummel venstreorientert næringspolitikk, men et eksempel på hvor ille det kan gå når de store grønne industriløftene gjennomføres mens markedskreftene får fritt spillerom.