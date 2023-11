Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen gir uklare signaler om sin næringspolitikk. Så sent som i september i år bekreftet regjeringen sitt grønne industriløft, hvor det i fjor ble pekt på syv spesifikke næringer, og vilje til å sette av 60 milliarder kroner frem mot 2025 i «risikoavlastning».

Næringsminister Jan Christian Vestre går nå bort fra disse løftene i sitt tilsvar til våre uttalelser presentert på DNs sider («Slakter regjeringens batteristrategi», «Regjeringens aktive næringspolitikk innbyr til tilkarring», «Vestres feilslåtte batterisatsing», «Mer lønnsomt å lobbe enn å jobbe», «Aktiv næringspolitikk er sløsing»).

Vestre skriver i DN onsdag at staten ikke skal plukke vinnere, og at det er privat kapital, ikke staten, som vet hvor penger skal investeres.

Det er bra at regjeringen har skiftet kurs.

Det er nemlig vanskelig å se begrunnelser for den aktive næringspolitikken regjeringen la opp til, for eksempel støtte til eksisterende batteriteknologi. Regjeringen har noen ganger nevnt verdiskaping og arbeidsplasser, andre ganger klima og miljø. Ingen av delene er gode argumenter.

Vi har mangel på arbeidskraft og elektrisk kraft, så disse knappe ressursene er det stort behov for i andre deler av norsk næringsliv. Grønn industris etterspørsel etter kraft skaper press på norsk natur, og for klodens klima er det irrelevant om en batterifabrikk kommer i Norge eller utlandet.

Vestre ser ikke helt ut til å ta innover seg hovedproblemet med aktiv næringspolitikk. Én ting er skattepengene som brukes direkte på dette i diverse ordninger i Vestres «virkemiddelapparat». En annen er at statens selskaper tar eierskap i denne høyrisikoaktiviteten.

For eksempel har nå Å Energi, hvor Vestres departement som eier direkte kontrollerer nesten en tredjedel igjennom Statkraft, investert rundt én milliard i batteriprodusenten Morrow. Siva, som Vestres departement eier 100 prosent av og nylig økte bevilgningen til med en milliard, eier ellers 67 prosent av Morrows fabrikkbygg.

Slike direkte engasjementer fra staten gir høy risiko for å tape skattepenger.

Men de virkelig store samfunnsøkonomiske kostnadene av den aktive næringspolitikken kommer gjennom at kapital og arbeidskraft vris bort fra de mest lønnsomme anvendelsene. Det er en sikker oppskrift på tapt verdiskaping å skatte lønnsomme bedrifter, som ofte kunne ha ekspandert, for å sende pengene til mindre lønnsomme bedrifter.

Mens aktiv næringspolitikk er ille, er vinglete aktiv næringspolitikk enda verre. Store ord i grønt industriløft har skapt forventninger i næringslivet, og det er derfor ikke så rart at for eksempel Freyr sender brev med ønske til næringsministeren om nesten ti milliarder kroner i støtte. Eller at Rec Solar forsøkte å få strømstøtte.

Slike krav har nå Vestre kontant avvist.

Er det grønne industriløftet avlyst?

Hva skjer med investeringslysten fremover etter denne vinglingen?

Vi håper at Vestre mener det han sier, når han nå signaliserer at staten fremover ikke lenger skal forsøke å plukke vinnere, og at staten ikke skal gi støtte til enkeltnæringer eller enkeltbedrifter. Statens viktigste rolle er nemlig å etablere og håndheve reglene, altså å være dommer i stedet for spiller.

