Krig og krisetid gir trange offentlige budsjetter. Økte forsvarsutgifter og et galopperende prisnivå medfører harde prioriteringer, og regjeringen har varslet at store prosjekter innenfor samferdsel og andre sektorer kan bli nedskalert eller skrinlagt. Har politikerne det grunnlaget de trenger for å gjøre slike prioriteringer?

Norge ligger langt fremme når det gjelder det faglige grunnlaget for store offentlige investeringer. Statlige prosjekter som koster en milliard eller mer må utredes innenfor det vi kaller Statens prosjektmodell.

Utredningene skal sikre at politikerne velger den beste løsningen på det problemet de ønsker å løse, god kostnadskontroll og at prosjektet blir gjennomført på en effektiv måte. Beslutningsgrunnlaget blir kvalitetssikret av uavhengige konsulenter og dokumentert i rapporter som følger en fastlagt mal.

I et forskningsprosjekt for Concept-programmet ved NTNU har vi for første gang undersøkt hvordan dette beslutningsgrunnlaget blir brukt av beslutningstagerne. Vi har intervjuet 20 topp-politikere med erfaring fra storting og regjering, særlig fra de to forrige stortingsperiodene. Svarene gir unik innsikt i hvordan utredningsregimet oppleves av en viktig målgruppe for rapportene.

Vi finner at utredningene blir lest i svært ulik grad. Noen politikere i regjeringsapparatet leser dem grundig, for eksempel statssekretærer som har spesielt ansvar for investeringssaker.

De fleste stortingspolitikerne i utvalget vårt leser vanligvis derimot kun sammendrag, men støtter seg til andre med kompetanse. Dette kan forklares med at de har begrenset med tid. Forståelsen av rapportene varierer mye.

Når byråkrater og konsulenter skal gi en faglig anbefaling, baserer de seg ofte på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, eventuelt kombinert med andre kriterier. Politikerne har mange synspunkter på denne typen analyser og hvordan de blir brukt.

Noen mener at positive virkninger for næringsliv og lokalsamfunn blir undervurdert.

Andre mener at negative virkninger, for eksempel naturinngrep og kulturverdier, blir lagt for lite vekt på.

Flere ønsker at det faglige grunnlaget blir formidlet bedre, med en tydeligere drøfting av hva som inngår i analysene og anbefalingene, og av hvilke politiske hensyn som må avveies i beslutningen.

Politikerne vi har intervjuet har likevel generelt høy tiltro til det faglige grunnlaget og byråkratene og konsulentene som utarbeider det. De sier også at de opplever at utredningene virker disiplinerende og gir bedre beslutninger og prosjekter.

Samtidig er politikerne tydelige på at det er andre hensyn enn det faglige grunnlaget som er avgjørende for de politiske beslutningene, særlig i transportsektoren.

For eksempel blir mange prosjekter videreført på tross av at utredningene viser at de er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Noen opplever at beslutningen om valg av konsept i realiteten allerede er tatt på et tidlig tidspunkt, og at utredningene dermed blir «et pliktløp». Utsikter til store kostnadsøkninger kan likevel føre til at noen prosjekter blir stoppet, nedskalert eller utsatt.

I andre sektorer, som utdannings- og justissektorene virker samfunnsøkonomisk nytte å ha mer å si. En tendens er også at utredningene blir brukt til å støtte opp om synspunktene politikerne og andre interessenter allerede har.

«Det er det politiske regnestykket som avgjør», sier en av politikerne vi har intervjuet. Dette er i utgangspunktet helt legitimt. Utredningene skal gi et faglig grunnlag for beslutningene, men det er ikke fagfolkene som skal bestemme.

Problemet er at det ofte er uklart hvilke andre hensyn politikerne legger vekt på – er dette hensyn som burde vært med i utredningene eller rene taktiske hensyn knyttet til det politiske spillet?

Et bedre faglig beslutningsgrunnlag kan bidra til å gjøre skillet mellom fag og politikk tydeligere. Dette kan handle om forbedringer i de samfunnsøkonomiske analysene – for eksempel ved å sette en pris på naturverdier.

Det kan også handle om bedre formidling av resultatene, slik at politikerne ser hvilke hensyn som inngår i regnestykkene og hvilke som ikke gjør det.

Samtidig har politikerne også et visst ansvar for å bruke det faglige grunnlaget grundig når de skal ta beslutninger. Det er tross alt de som har bestilt det, og veloverveide investeringer er enda viktigere i en fremtid med knappere offentlige budsjetter.