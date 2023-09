Artikkelen fortsetter under annonsen

I det norske styringssystemet angripes samfunnsproblemene vanligvis ett for ett, gjerne i form av utredninger som etter hvert presenteres for Stortinget som enkeltsaker, og senere finner veien til budsjettposter.

Dette systemet kan virke godt for driften av en offentlig forvaltning med veldefinerte oppgaver. Det egner seg mindre for brede samfunnsutfordringer og behov for endrede prioriteringer.

Trond Fevolden Mer...

Det siste året har det kommet en strøm av offentlige utredninger som erkjenner at løsningene må ligge ut over enkeltsektorer og årsbudsjett.

Totalberedskapskommisjonen viser til at eksisterende beredskapsplanlegging skjer sektorvis og gjennom de årlige budsjettene. Kommisjonen foreslår en helhetlig langtidsplan for sivil beredskap der Stortinget forplikter og prioriterer økonomiske ressurser over fireårsperioder av hensyn til samfunnssikkerheten.

Jørn Rattsø Mer...

Forsvarssektoren har sin langtidsplan, men Forsvarskommisjonen finner at skiftende regjeringer har vist begrenset vilje og evne til større prioriteringer i statsbudsjettet. Dette indikerer at det ikke er nok å ha en plan. Det er dessuten heller ikke tilstrekkelig å ha de nødvendige bevilgninger. En må også ha en tilstrekkelig mulighet til å realisere planen, herunder tilstrekkelig tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

SSBs beregninger for Helsepersonellkommisjonen indikerer at det mest realistiske anslaget for utviklingen av tjenestebehovene vil bety et underskudd på i nærheten av 70.000 helse- og omsorgsarbeidere i 2040. Det utgjør mer enn et helt årskull av ungdom.

Kommisjonen ser ikke en slik økning i personell som bærekraftig og diskuterer hvordan behovet skal dekkes med begrenset vekst i andelen sysselsatte. De begrunner tilnærmingen med at det blir behov for mer arbeidskraft til flere næringer, til Forsvaret, til omstilling av energisektoren, det grønne skiftet og styrket beredskap. Her er vi ved kjernen av problemet – disponering av arbeidskraft. Penger er ikke nok.

Kampen om arbeidskraften nødvendiggjør ny helhetlig behandling av samfunnsutfordringene. Demografien presser oss til en fornyet diskusjon om utdannelse, kompetanse og bruk av arbeidskraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Antall nordmenn over 80 år bli mer enn doblet fra 2020 til 2040 til i underkant av en halv million. Denne gruppen er storforbruker av helse- og omsorgstjenester. Samtidig vil det kunne bli vanskelig å unngå en reduksjon i antall yrkesaktive. Det offentlige trenger personell og kompetanse på nye områder, og privat næringsliv skal omstilles til nye områder.

De økonomiske forutsetningene endres også. Med pengerikelighet fra Oljefondet har vi kunnet øke offentlige bevilgninger med «friske penger». Nå er de økonomiske utsiktene mer krevende. Det grønne skiftet blir kostbart og produktivitetsveksten er lav.

Statsbudsjettet er kjernen i den politiske behandlingen av samfunnets utfordringer. Regjeringen fremmer et statsbudsjett for ett år av gangen. Stortinget vedtar. Budsjettet er rettet mot stabilitet i økonomien og det marginale handlingsrommet for nye tilbud.

Budsjettbehandlingen og sektorpolitikken gir ikke grunnlag for god offentlig og politisk debatt om samfunnsproblemer som krever helhetlig behandling og perspektiv ut over årets ressursdisponering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mellomlange perspektivet er ikke fraværende i norsk budsjettpolitikk. Regjeringene utarbeider perspektivanalyser for å dra opp langsiktige utviklingslinjer og utfordringer. Problemet er manglende kobling mellom det langsiktige og de løpende politiske diskusjoner og disposisjoner.

Dette illustrerer et avgjørende poeng: Skal vi kunne foreta langsiktige helhetlige valg, må også de langsiktige vurderingene inn i den årlige budsjettprosessen.

Vi mener at dette må gjøres med verktøy som både presenterer og begrunner langsiktige tverrsektorielle avveininger og som legges frem for Stortinget på årlig basis. Dette kan gjøres gjennom at det årlige budsjettfremlegget suppleres med en flerårig strategisk plan.

Vi utdyper argumentene i en artikkel som kommer i tidsskriftet Stat & Styring.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.