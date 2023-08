Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv avslørte forrige uke at Frp får fem millioner kroner fra gruppen «Aksjon for borgerlig valgseier». Formålet med gruppen ser ut til å omgå regelverket om partistøtte.

Som samfunn har vi nemlig bestemt at det skal være kjent hvem som prøver å støtte, eller påvirke, politiske partier med penger. Men aksjonsgruppen vil ikke si hvem som egentlig står bak disse millionene.

Per Vidar Kjølmoen

Høyre takket derfor nei til disse pengene. Slike kvaler har de ikke i Frp.

Det er svært viktig for demokratiet at vi vet hvem som ønsker å påvirke norsk politikk gjennom pengegaver til partier. Fremskrittspartiet – av alle – burde vite hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til dette.

Flere ganger har det blitt hevdet at nettopp Fremskrittspartiet i tidligere tider fikk penger fra utenlandske krefter – nærmere bestemt apartheidregimet i Sør-Afrika. I 1983 kom boken «The Real Information Scandal» der Eschel Rhoodie, tidligere statssekretær i Sør-Afrikas informasjonsdepartement, omtalte sin kontakt med Fremskrittspartiets grunnlegger, Anders Lange.

Dagens Næringsliv gjenga hans fremstilling i boken slik: «Vi finansierte Langes parti slik at de kunne lansere en ukeavis. Deretter forsynte vi ham med penger slik at han var i stand til å kjøre en brukbar kampanje i valget samme år.» Han fortsetter: «Til vår store forbauselse – noe vi delte med resten av Norge – endte vi opp med et politisk parti med fire medlemmer i nasjonalforsamlingen. Owen Horwood (en av sjefene i Informasjonsdepartementet, senere finansminister) spøkte med at hvis de hadde gitt meg nok penger, ville vi endt opp med et parti i flertall og styrt Norge. Det var en operasjon som virkelig gledet (statsminister) John Vorster.»

Det er vanskelig å dokumentere slike ting fra den gang – og det er viktig å nevne at Fremskrittspartiet ikke har bekreftet denne fremstillingen. Det regelverket vi har nå, skal uansett sikre at dette ikke kan skje i dag.

Bare mistanken om at utenlandske interesser og etterretningstjenester påvirker norske valg gjennom å gi penger, svekker tiltroen til demokratiet. Og derfor burde være Frp være spesielt forsiktige.

For hverken regimer i andre land eller konservative «aksjonsgrupper» gir bort penger for moro skyld. Målet er selvsagt å påvirke politikken.

Av og til blir bindingene tydelige. Terje Søviknes kombinerte jobben som lakselobbyist med vervet som nestleder i Frp. Denne (dobbelt-) rollen brukte han til å få vedtatt resolusjoner om laks på Frps landsmøte og holde seminar om laks for Frps stortingsgruppe.

Et sjømatselskap ga 100.000 kr til Møre og Romsdal Frp med det uttalte målet om å få Frank Sve (Frp) innvalgt på Stortinget i 2021. De investeringene bar frukter. Sve ble valgt inn, og ingen selskaper på Stortinget er så mot grunnrente på laks som nettopp Frp.

Nettopp fordi vi har åpenhet om dette, kan journalister skrive om det og disse bindingene blir en del av debatten. Når donasjonene kommer i skjul, blir koblingene hemmelige og usynlige.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet har advart mot denne amerikaniseringen av norsk politikk, men generalsekretær Finn Egil Holm i Frp gikk til motangrep da de to møttes til debatt på Dagsnytt 18. Holm kritiserte at fagbevegelsen støtter Arbeiderpartiet og at flere ledere i fagbevegelsen har stilt til valg i Arbeiderpartiets styrende organer.

Men sammenligningen halter. Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har hatt et formalisert og åpent samarbeid i snart 140 år. Faktisk ble Arbeiderpartiet i sin tid opprettet som fagbevegelsens forlengede arm fordi de så at et politisk parti var nødvendig for å kunne stå opp for rettighetene til egne medlemmer.

For en helt vanlig lærer, sykepleier eller industriarbeider har selvsagt ingen mulighet til å bruke millioner av kroner for å påvirke norsk politikk. Organiserte arbeidstagere skjønte allerede i 1887 at de var nødt til å stå sammen for å kunne ha en sjanse i møte med sterke kapitalkrefter. Derfor stiftet de Arbeiderpartiet.

Slik er fremdeles konfliktlinjen i norsk politikk. Arbeiderpartiet kjemper for rettighetene til dem som ikke har råd til å påvirke norsk politikk med pengegaver.

Det er jo nettopp derfor Ap i regjering prioriterer ting som pensjon fra første krone, billigere barnehager og SFO, høyere pendlerfradrag, lavere skatter for vanlige inntekter og styrkede rettigheter for arbeidstagere.

Frp tar imot penger fra skjulte givere og har en politikk som tjener de mest privilegerte.

