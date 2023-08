Artikkelen fortsetter under annonsen

På lederplass i Dagens Næringsliv kritiseres Frp for å ta imot bidrag til partiet fra «Aksjon for borgerlig valgseier», og henger seg på venstresiden som selvsagt misliker at bidragene utjevner noe av den økonomiske forskjellen mellom rødgrønt samrøre og ikke-sosialistiske partier.

DN hevder at bidraget er i strid med lovens intensjon om åpenhet rundt bidrag til de politiske partiene. Videre hevdes det at det er åpenhet rundt gavene til Ap. Mon det.

DN skriver at «For det første muliggjøres høyresidens kritikk av LO-pengene nettopp av åpenhet.». Med dette svært enkle poenget DN har slått fast at det er tilstrekkelig åpenhet også rundt bidraget til Frp. Debatten er jo beviselig i gang og kritikken er velkjent og klar.

Ikke nok med det – det er full åpenhet om hva «Aksjon for borgerlig valgseier» mener og hvordan de er organisert.

Der det ikke er åpenhet, er i styrerommet til Ap. Jeg registrerer at Ap sier at alle prosessene er åpne. Det er åpenbart ikke riktig. LO & co. har flere sentrale posisjoner som medlem av sentralstyret, programkomiteen og leder av valgkomiteen i Ap.

Hvis partiet skal følge opp sine egne ord, er det da slik at et samlet pressekorps og velgere får tilgang til valgkomiteens møter neste gang Ap skal ha ny leder eller nestleder? Eller ønsker de oss alle velkommen inn i alle møtene og alle samtalene som pågår om programmet når LO og andre fagforeninger skal sette sitt stempel på politikken før valget i 2025?

Jeg tviler på at det skjer.

Alt dette er essensielt fordi det mellom LO & co. og Ap er et bytteforhold mellom penger og daglig innflytelse. Det handler om møte-, tale-, forslags- og stemmerett i partiets organer, og verv som følge av representasjon. Så kommer pengene den andre veien.

Økningen av fagforeningsfradraget, som koster alle landets skattebetalere 675 millioner kroner i året mer enn i 2021, er et eksempel på en slik sak.

Partiloven sier at det ikke skal være bindinger. Hvordan kan DN mene at dette ikke er bindinger? Det snakkes om amerikanske tilstander, men kanskje finnes det mer treffende karakteriserende begreper på det hele? LO & co. betaler og får både politikk, makt og posisjon tilbake.

Hvorfor er ikke DN opptatt av dette? Mellom Frp og «Aksjon for borgerlig valgseier» – eller andre av våre bidragsytere – er det ingen bindinger, ingen gjenytelser.

Så peker også DN på at man ikke vet om gaven kommer fra utenlandske aktører. Aksjonsgruppen er registrert i foretaksregisteret, de har åpne nettsider med både deres standpunkter, formål og vedtekter.

Vi vet altså hvor gaven kommer fra og hvordan de er organisert, og hva de står for. Giver er altså en norsk forening med lett tilgjengelig informasjon på egne nettsider og i foretaksregisteret.

Jeg forstår det slik at DN mener dette er problematisk. Det hevdes at det er ukjent om utenlandske statsborgere står bak. Utenlandske statsborgere kan i henhold til loven ikke gi penger til partiene. Fellesforbundet skriver selv på sine nettsider at de har «mange tusen» utenlandske medlemmer. Det er altså «mange tusen» som bidrar til at Ap & co. får overføringer som de får gjenytelser for.

Hvordan dette forholder seg i andre foreninger og organisasjoner som gir midler, kjenner jeg ikke til.

Hvorfor problematiserer ikke DN og andre dette forholdet?

Men, når vi har tatt opp dette forholdet også tidligere, blir det stille fra både DN, andre partier og partilovnemnda.

Ja, så stille har det blitt at det er snart to år siden Frp foreslo at det skulle gjennomføres en utredning om en rekke forhold for å sikre likebehandling og en avklaring på hvilke bindinger og relasjoner det kan være mellom bidragsyter og det politiske partiet.

Til tross for vårt initiativ – også direkte til nemnden – er det fortsatt ingen avklaringer. Fremskrittspartiet er fortsatt positive til en utredning om hvorvidt lovens og regelverket etterfølgelses av alle partier og givere. Men ved utredning om denne type bidrag er det en forutsetning at også problemstillingene som reises her er en del av en slik utredning.

For øvrig: Fagforbundet kjøper annonser som direkte støtter Ap & co., men dette har tidligere ikke blitt rapportert som en gave. På denne problemstillingen er det også merkelig taust fra våre kritikere.

Inntil utredningen er på plass ønsker vi alle bidrag til Frp og vår vedtatte politikk – og som i er i tråd med partilovens bestemmelser – velkommen.