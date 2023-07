Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN skriver Petter Vold i PwC at det er viktig å markere Pride hele året, og at inkludering «ikke er noe man kan smykke seg med i et paradetog».

Dette er det vanskelig å være uenig i, men jeg har kjent på kroppen hva det betyr at Pride er blitt allemannseie – godt hjulpet av næringslivets engasjement. Det er nesten 20 år siden jeg deltok på min første Pride-markering i Oslo, som da het «Skeive dager». Jeg hadde ikke kommet ut av skapet ennå. Jeg var ung, fra bygda, og hadde ingen skeive rollemodeller. Dette var lenge før noen i næringslivet markerte Pride.

Nå er det annerledes. Og jeg mener det norske næringslivet har bidratt til at Pride-bevegelsen har oppnådd gjennomslag: Det er enklere å være åpent skeiv i Norge, og det har bidratt til å sikre et utvidet spekter av rettigheter.

I 2017 fikk jeg muligheten til å gifte meg med min kone, akkurat som et heterofilt par.

Det er nå ett år siden terrorangrepet som rammet Pride-feiringen i Oslo, og PST har nylig meldt om flere trusler mot årets Pride.

Mine følelser veksler mellom frykt, sinne, kamplyst og stolthet. Jeg kjenner også på et enormt ansvar. Min jobb er blant annet å sørge for at kolleger har det trygt på jobb.

I Autostore har vi undersøkt om vi er en god arbeidsplass for alle. Vi har jevnt over resultater vi er stolte av. Likevel; kvinner, skeive og ansatte med nedsatt funksjonsevne føler seg mindre inkludert enn flertallet gjør. Dette må vi jobbe med.

Markering av Pride skaper rom for samtaler om hvordan vi jobber med inkludering i Autostore, og åpner for at holdninger kan ettergås resten av året. Dette håper jeg er opplevelsen også på andre arbeidsplasser.

Dette arbeidet er viktig i Norge, men enda viktigere i land der homofiles rettigheter er under kraftig press. Vi i Autostore har kontorer i 13 land, blant annet i Polen. Ifølge ILGA Europe er Polen blant EU-landene hvor det er mest vanskelig å være skeiv.

Da vi heiste regnbueflagget utenfor et av våre polske lagerlokaler i begynnelsen av juni, ble vi umiddelbart bedt om å ta det ned. Det ble vist til en husleiekontrakt som spesifiserer at kun flagg med selskapslogoer kan heises.

Våre kreative polske kolleger ordnet da et nytt flagg med Autostore sine selskapslogo – i regnbuefarger. En liten sak i den store sammenhengen, men en anledning til å vise at vi ikke føyer oss i møte med motstand.

Jeg håper norsk næringsliv fortsetter å feire Pride. At frykten for å tråkke feil ikke reduserer innsatsviljen. Og at næringslivsledere er seg sitt ansvar bevisst ved å opptre som gode rollemodeller.

Få ting kan være viktigere enn å bruke næringslivets innflytelse til å støtte noe av det vakreste vi har i livet – nemlig retten til å elske den vi vil.

