Russiske diplomater blir erklært persona non grata fra både Norge og Tyskland og har operert under dekke som etterretningsoffiserer. Sanksjoner og innreiseforbud gjør at Russland må ty til alternativer.

Når Norge fremdeles er det eneste landet som gir russiske fiskefartøy havneadgang, er det svært sannsynlig at de vil komme sjøveien.

Det er altså ikke bare russiske sjømenn på norske fartøy vi bør bekymre oss for.

12. april belyste vi at til tross for ett år med krig i Ukraina, er det ikke innført noen restriksjoner på bruk av mannskap fra Russland på norske fartøy, samtidig som disse utgjør en enorm risiko for vår maritime forsyningssikkerhet og Norges sikkerhet. Hvor enkelt skal vi gjøre det for dem?

Russland mistet en betydelig del av sin innhentings- og etterretningskapasitet her i landet med utkastelsen av de 15 russiske diplomatene, eller etterretningspersonellet som de representerer. Når sanksjoner medfører reiserestriksjoner og innreiseforbud, vil russisk etterretningspersonell måtte ty til alternativer i tillegg til de allerede eksisterende metoder. For selv om mye informasjon kan innhentes via digitale metoder, cyberoperasjoner og signaletterretning, er menneskelig etterretningsaktivitet kritisk for å få tak i og verifisere informasjon et land trenger for planlegging av militære operasjoner i fredstid.

Som Litauen skriver i sin trusselvurdering, så er oppgaven til den russiske militære etterretningstjenesten, GRU, å samle inn etterretning om motstandernes militære- og sivile infrastruktur i fredstid. Ved å avdekke kapasiteter og svakheter inngår dette i planlegging av potensielle militære fremtidige operasjoner, enten det er for å oppnå forhandlingskort eller for ren sabotasje slik vi har sett mot den ukrainske kritiske infrastrukturen.

Sivile fartøy kartlegger og er nylig blitt observert med militært personell om bord. Russland har sabotert kritisk infrastruktur i Ukraina og vurderes i økende grad å konfrontere eller sabotere vestlige land som støtter Ukraina i krigføringen.

Til tross for dette får russiske fiskefartøy fortsatt lov å ankomme norske havner. Det er lett å bli oppgitt.

Fiskefartøy eller forskningsfartøy er ofte utstyrt med moderne teknologi eller undervannskapasiteter som kan kartlegge eller innhente informasjon om infrastruktur eller sårbarheter, både over og under vann.

Selv om russiske fiskefartøy kun har lov å anløpe de tre norske havnene Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø, innrømmer Tolletaten at ikke alle skip blir kontrollert. Alternativet er enda enklere: Russland kan bare endre flaggstat til et annet land, som Malta, Kypros eller Cayman Island, eller manipulere fartøyets AIS-signaler eller skru dem av.

Dette er ikke nytt. Det er meget sannsynlig at Russland har benyttet disse svakhetene i sanksjonene og norsk naivitet siden de første sanksjonene ble innført i 2014. Og på en slik måte kunne forflytte både utstyr og militært personell eller planlegge militære operasjoner på i fredstid.

Havneunntaket legger til rette for at Russland fortsetter å håve inn milliarder på fisk landet i Norge. Underlig nok befinner ikke den «norske» oligarkfamilien Orlov seg på noen sanksjonslister, men i og med at Orlov-familien eier fiskefartøy kan de uansett bruke denne metoden til å tjene penger til det russiske statsapparatet.

En oligark er ikke oligark om det ikke kommer Putin til gode. Slike faller ofte ut fra vinduer eller utsettes for andre bisarre omstendigheter som russiske myndigheter omtrent ikke bryr seg om blir avdekket som direkte likvidering. Hva skal eller kan Vesten gjøre med det uansett? Fint lite.

Alternativet til å fortsette handel og transitt via Norge er å studere sanksjonslistene. Den russiske oligarken Deripaska nedjusterte eierandelen sin i selskapet Rusal og kunne slik fortsette å levere russisk aluminium til Norge.

Man trenger derfor hverken å være «spionekspert» eller bruke mye fantasi til å skjønne at de russiske pengene tjent på fisk eller handel i Norge meget sannsynlig tilfaller det russiske statsapparatet og krigsmaskineriet. Eller at de russiske fartøyene, enten det er fiskefartøy eller russiskopererte med en annen flaggstat, blir stilt til disposisjon for det russiske militærapparatet for å frakte både militært personell og utstyr, og kartlegge og forberede fremtidige potensielle militære operasjoner.

