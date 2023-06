Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange av Fagforbundets medlemmer har ikke særaldersgrense først og fremst fordi de blir utslitt i yrkene, men fordi samfunnet krever noe ekstra av dem.

Det handler altså ikke om et ansattgode, men om min og din sikkerhet.

La oss si at du kolliderer og må hentes av ambulansen. Hvert sekund på klokken teller. Da vil du ha ambulansepersonell som er skikket til jobben de skal gjøre, uansett hvor, hvilken årstid og tid på døgnet. Du vil neppe ha en 70-åring i denne jobben.

Det samme gjelder brannfolkene som skal bruke tunge verktøy for å frigjøre deg når du sitter fastklemt i et bilvrak, eller som skal røykdykke for å hente deg ut fra et brennende hus.

Særalderspensjon er kompleks tematikk. Yrker som helsepersonell og renholdere har særaldersgrenser på grunn av at yrkene gir slitasje over tid. Brannfolk og ambulansepersonell har særaldersgrenser fordi samfunnet setter ekstra strenge krav til at man er fysisk skikket. Det vi trenger er løsninger for alle yrkesgruppene hvor det ikke er realistisk å jobbe til ordinær pensjonsalder.

Som Hoemsnes er inne på, fjernet Solberg-regjeringen plikten til å gå av på særaldersgrensen før de nye reglene for opptjening av livsvarig pensjon var på plass. Med det lempet de ansvaret over på den enkelte renholder eller ambulansearbeider. Folk i tunge yrker skulle lokkes til å jobbe noen år ekstra og ta sjansen på at helsen holdt.

Det er riktig at verden forandrer seg og folk lever lenger. Vi trenger et økonomisk bærekraftig pensjonssystem. Fagforbundet er klare til å diskutere innholdet i ordningen, men ikke klare for å fire på prinsippene våre. Det kan ikke være slik at ansvaret for å opptjene en verdig pensjon lempes over på den ansatte. De som har gått inn i noen av de viktigste jobbene i samfunnet vårt, må sikres en verdig pensjon når de trenger den.