Artikkelen fortsetter under annonsen

Så kom nyheten: SAS har lykkes med å hente inn mer enn de sårt tiltrengte 9,5 milliarder kroner. Budkrigen stoppet på 13 milliarder.

At AirFrance-KLM går inn på eiersiden må man tolke som at de ser en fremtid for selskapet alene eller integrert inn i deres rutenett. Mens dette er gode nyheter for SAS' toppsjef Anko van der Werff, styret og øvrig ledelse, er det en rekke SAS kunder som nå spør seg: Hva nå?

Tor W. Andreassen (Foto: Marit Hommedal) Mer...

Det vi vet er at med de nye eierne vil SAS melde seg ut av Star Alliance – en allianse SAS-sjef Janne Carlzon var med å etablere i selskapets glansdager på 1980-tallet. Samarbeidet ga sømløse reiseopplevelser ved oversjøiske reiser.

Det andre vi vet er at selskapet tas av børs. Det tror jeg vil gi ledelsen den ro den trenger for å finne ut hvordan de best kan investere sine nye midler for å gjøre SAS attraktivt igjen. For det trenger SAS nå når det spekuleres i om selskapets juvel – Eurobonus-programmet – skal avvikles.

Dette smerter, siden de virkelig lojale kundene er de som har reist så mye og så lenge med selskapet at de har gjort seg fortjent til Diamant-, Gull- eller «Gullkunde-for-livet»-status.

Det er riktig å si at mens kundene er mindre fornøyd med SAS som servicetilbyder, er de desto mer fornøyd med og lojal til bonusprogrammet. For mange er dette grunnen til at de velger SAS igjen og igjen, på tross av at billettene ofte er dyrere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom bonusprogrammet settes i spill, betyr det at SAS tar ut skilsmisse mot de mest lojale kundene – de som reiser mest. Man må tro at kundene reagerer på samme måte.

SAS må da i prinsippet bygge en ny, lojal kundebase. Ikke bare blir selskapets aksjer nullstilt og alle tidligere eiere mister sine investeringer, men verdien av kundebasen settes også i null. Uten kunder er selv det best finansiert og mest effektive selskapet konkurs.

For å lykkes med å tiltrekke seg nye kunder – jeg forutsetter da at en rekke av de gamle lojale har tatt ut skilsmisse mot SAS – må selskapet bruke mye penger på reklame, investere brutalt i SAS-produktet, innovere i flyene, og ikke minst utvikle en reiseapp og bruke kunstig intelligens som virkelig leverer på deres «gamle» reklame: «We are travellers».

Fremtiden er masseproduserte, skreddersydde reiseopplevelser.

SAS' utgangspunkt er at de over tid har skuffet en rekke kunder og i dagens marked fremstår som lite attraktive, om vi skal tro Norsk kundebarometer fra Handelshøyskolen BI og Norsk innovasjonsindeks fra oss på Norges Handelshøyskole. Et selskap med et merkenavn som ikke skinner like sterkt, en kundebase som er mellomfornøyd, oppleves som lite innovativt og følgelig har en lav attraktivitet i markedet, skal jobbe hardt for å vinne tilbake gamle kunder og ikke minst tiltrekke seg nye.

Men kanskje er det som markedsføringsguruen Phillip Kotler en gang sa: «Det finnes ingen lojalitet som en krone i avslag ikke kan kjøpe».

Da er svaret at SAS må kjøpe seg nye kunder. På kontoen står det 13 milliarder kroner klare til bruk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.