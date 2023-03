Artikkelen fortsetter under annonsen

Både Kristin Clemet og Ole Gjems-Onstad reagerer på at jeg i kronikk i DN 24. februar vektlegger betydningen av å slette utsatte skatteregninger som en viktig fordel ved utflytting. De peker heller på formuesskatten, og både jeg og mange andre økonomer er enige i at formuesskatten har visse problematiske sider – spesielt for eiere av småbedrifter. Men uavhengig av hva man mener om formuesskatten, så bør det være mulig å føre en saklig diskusjon om et åpenbart skattehull som er blitt brukt av landets aller rikeste.

Denne uken kom det enda flere tall som viser at beløpene som utflytterne kan spare på å slippe den utsatte skatteregningen er betraktelig mye spørre enn hva de betaler i formuesskatt. Det ble nemlig kjent at Ninja Tollefsen, Ivar Tollefsens datter, flytter til Sveits.

Ivar Tollefsen fikk tilnavnet «landets råeste tryllekunster» i 2013 fordi han utrolig nok klarte å unngå absolutt all formuesskatt – selv om han var milliardær. De siste ti årene har han ifølge Kapital økt sin reelle formue fra fem til 51 milliarder kroner. Han har på samme tid betalt cirka én prosent av denne estimerte inntekten i skatt.

Dette inkluderer altså både utbytteskatt, annen inntektsskatt – og formuesskatt.

Ivar Tollefsen har med andre ord ikke betalt særlig mye av inntekten i skatt ennå, men det betyr ikke at han har sneket seg unna skatten. Det betyr bare at han har valgt å utsette mesteparten av skatteregningen. Nå sender han trolig denne milliardregningen til Sveits.

Partier av alle farger bør jobbe sammen for å sikre at Tollefsens og de andre utflytternes skatteregninger blir betalt. De bør også gi klar beskjed om at skattehullet skal forbli tettet og på den måten sende tydelige signaler til andre rike som vurderer å flytte om at alle utsatte skatteregninger må betales før eller siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette gjelder spesielt partiene som kan ligge an til å vinne valget om to år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.