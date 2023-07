Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har et tidsvindu nå som bør utnyttes. Det er fremdeles mulig å sørge for at autonome kjøretøy gir våre byer et utrolig effektivt mobilitetstilbud.

En felles flåte av autonome kjøretøy henter oss hjemme, tar kanskje med naboen også, og bringer oss til nærmeste kollektivknutepunkt. Høykapasitets kollektivtrafikk bringer oss raskt og behagelig inn til sentrum av byen. Til steder der det ikke finnes høykapasitets kollektivtrafikk, vil autonome kjøretøy bringe oss fra dør til dør.

Nivå 4-autonomitet – kjøretøy som kan kjøre selv i områder de har lært seg – er supert for en slik løsning.

Bevegelsesfriheten dette vil gi oss – uavhengig av alder, førlighet og funksjonshemninger – er mye bedre enn dagens kollektivtransport. I en studie fra 2019 er det beregnet at vi kan dekke mobilitetsbehovet til innbyggere i Osloområdet med rundt 90 prosent av dagens antall kjøretøy.

Vi ser konturene av et mobilitetssystem som gir oss et mye bedre mobilitetstilbud med et minimum av kostnader, arealbruk og miljøbelastning, der privatbilen er overflødig. Høres det fristende ut?

I en annen fremtid kan autonome kjøretøy gi oss privatbilisme på steroider. Som reisende er det ingenting som slår et alternativ der vi med samme kjøretøy bringes hele veien fra hjem til arbeidsplass, skole, butikk eller hytta.

Mer kjøring – ikke minst som følge av tomkjøring når bilen sendes hjem mellom hvert kjøreoppdrag, og byspredning som følge av at flere flytter lenger unna jobb, gir et dårlig utgangspunkt for fremtidens byer. Ikke like fristende?

Dette krever imidlertid nivå 5-autonomi. Bilindustrien vil gjøre det de kan for at vi skaffer oss hvert vårt autonome kjøretøy, men det tar noe tid før teknologien er der.

Derimot er store private aktører som Über, Lyft, Cruze og Waymo klare til å tilby førerløse taxier. Siden sjåførkostnaden utgjør den klart største delen av kostnadene for en taxi, vil et førerløst tilbud kunne senke prisen markant.

Mange vil velge dette for jobbreisen og andre reiser, og de fleste vil sannsynligvis reise alene i bilen. Siden de fleste jobbreiser går inn til byen, venter vi også mye tomkjøring for å hente neste kunde.

Til sammen fører dette til sterk økning i bruken. Siden et kommersielt tilbud ikke vil stimulere til samkjøring, samordning med tog og t-bane eller til at man går og sykler på korte distanser, er det grunn til å frykte at bilbruken i dette scenarioet vil være vesentlig høyere enn der kollektivtransporten tar det meste av den urbane transporten.

På lengre sikt vil fri flyt av Über-lignende tilbud føre til spredning av arbeidsplasser og boliger langs hovedveisystemet. Samlet kan dette gi betydelig økning i bilbruk med påfølgende utfordringer knyttet til fremkommelighet, bykvalitet og miljø. Heller ikke veldig løfterikt.

For å realisere det første scenarioet, med vesentlig bedre bevegelsesfrihet for alle til en lav kostnad, store miljøgevinster og frigjøring av verdifullt areal, må noen grep på plass:

Tempo: Nivå 4-autonomitet er tilgjengelig nå. Et samfunnsstyrt mobilitetssystem trenger en beslutning på samfunnsnivå – blir dette en hovedkonklusjon i neste Nasjonal transportplan?

Trøkk: Slik norsk etterspørsel etter elbiler gjorde det mulig for Tesla å løfte bilbransjen inn i en utslippsfri fremtid, må Ruter og Skyss med flere skape etterspørsel etter autonome kjøretøy som er skreddersydd til deres behov, helst i samarbeid med byer i andre land.

Regulering: For å unngå at kommersielle løsninger gjør det umulig å hente ut samfunnsgevinster, må det reguleres hvor og når slike aktører skal få mulighet til å tilby sine tjenester.

Kan vi vise hvordan autonome kjøretøy kan gi oss fremkommelighet i tette byer uten kø, støy, ulykker og forurensning, har vi et produkt alle verdens byer vil være interessert i.

En plan for hvordan norske byer skal utnytte mulighetene knyttet til automatisert transport må også inkludere potensialet for verdiskaping. Løsninger utviklet i Norge må skape arbeidsplasser og verdier hos oss.

Dette forutsetter at myndigheter innen samferdsel, miljø og næring klarer å samarbeide på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Jon-Ivar Nygård, Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide, er dere klare?

