Alle yrker og bransjer har aktører som forsøker å strekke grensen. NRK parodierte det for finansbransjen i serien «Exit». Også mediebransjen og journalistikken har slike aktører. Profittjag finnes også i norske aviser og mediehus. Klikk belønnes, og enkelte journalister drar etikken sin i iveren flere klikk.

Geir Ove Ystmark (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Dagens Næringsliv hadde i høst en serie om utslipp fra settefiskanlegg. Dette er de anlegg på land hvor laksen har sin barndom før de settes ut i sjøen. Artikkelserien er et godt eksempel på tvilsom journalistikk. Tilsvar skyves, historien fordreies, og faktiske data er det så som så om skal presenteres riktig. Målet er å få frem en historie som skaper forsider, klikk og deling. Så får sannhet og realiteter heller bli strekt og fordreid.

DN hadde filmet at det gikk avføring fra laksen og rester av fiskefôr ut i fjorden. Bildene som ble tatt var fra noen få eldre og mindre settefiskanlegg. Det var ikke tilfeldig. Disse ble bygget før utslippskravene ble strenge, og de samlede utslippene fra disse er begrenset siden disse settefiskanleggene er såpass små. Nye settefiskanlegg har derimot svært strenge utslippskrav.

Det ville derfor ikke vært mulig å ta slike bilder fra de fleste norske settefiskanlegg.

Hadde avisen understreket at dette gjaldt enkeltanlegg, og at det ikke var standarden så hadde det ikke vært problematisk. Sannsynligvis ville det heller ikke blitt en serie med oppslag. Rett og slett fordi det ikke er en stor sak. For å få saken stor knyttet journalistene disse enkeltutslippene til hele næringen. De orienterte om hvor mange settefiskanlegg som finnes. Slik tegnet de en historie om et stort, nasjonalt problem med utslipp.

For å krydre det ekstra fulgte de opp med intervju med politikere som reagerte sterkt, og med sak fra Statsforvalteren om at fjordens bæreevne var utfordret.

Begrensede utslipp fra noen små settefiskanlegg var dermed endret til store og ukontrollert utslipp langs hele norskekysten fra ei hel næring, og det i så stor skala at fjordene våre kan knele. Ikke småtteri til historiefortelling altså.

Dagens Næringsliv orienterte de bedriftslederne de snakket med, om at de også ville intervjue oss i Sjømat Norge. Det skulle ta flere dager før vi ble intervjuet. Deretter ytterligere døgn før DN publiserte intervjuet med oss. Vi purret på flere ganger, og mens vi ventet på vårt svar ble det trykket stadig flere saker med negative reaksjoner.

Vi ba også avisen om å sjekke ut de faktiske forholdene med forskningsmiljøene. Det gjorde journalistene motvillig. Først to uker etter at de hadde lagt frem sin første sak fikk Havforskningsinstituttet, Norce og Fiskeridirektoratet spalteplass. Deres svar undergravde selve narrativet til Dagens Næringsliv. Tilstanden i fjordene er gode.

Med bakgrunn i artikkelserien avholdt daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide og daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran et dialogmøte med oss i Sjømat Norge. De var enig med oss i at artikkelserien var tendensiøs, og at dagens regelverk er velfungerende. Dagens Næringsliv fikk i etterkant av møtet intervju med oss tre. Det ga ikke svaret som journalisten ønsket. DNs fremstilling besto rett og slett ikke møtet med forskning og realiteter. Avisen fulgte da heller ikke opp med å publisere noe fra møtet.

Det tok noen uker før de samme journalistene på nytt fortalte eventyr. 9. november la de ut en nettsak om at 16,5 årsverk skal kontrollere 1734 anlegg. Vi i Sjømat Norge har ingenting imot at Statsforvalterne får flere stillinger, men vi reagerte på antallet anlegg som var beskrevet. Det er ikke 1734 havbruksanlegg langs norskekysten. Vi meldte at de sannsynligvis har blandet sammen lokaliteter, tillatelser og anlegg, og at mange av lokalitetene brakklegges. Det reelle tallet på anlegg er et sted mellom 600 og 700.

Journalistene lovet å sjekke dette ut, men dagen etter trykte de det gale antallet på fremsiden av avisen. Kanskje ikke det groveste overtrampet, men nok en gang et tydelig eksempel på at sannheten strekkes og tilpasses saken.

Journalistikken bedriver et tillitsbrudd om jaget etter sensasjon og klikk overstyrer sakens realiteter. For klikk styrer mer enn realiteter.