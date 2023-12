Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har nytt godt av at utlendinger investerer i norsk næringsliv. Investeringer og overføringer av kunnskap bidrar til økonomisk vekst og velstandsøkning i Norge.

Per Sanderud (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Samtidig ser vi en stadig større bevissthet om at investeringer fra utlandet i noen tilfeller kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Etterretnings- og sikkerhetstjenestene har pekt på at investeringer benyttes aktivt som virkemidler av fremmede stater, og at dette kan true Norges sikkerhet.

Erfaringer fra nærstående land bekrefter dette og viser at en god investeringskontroll vil kunne fange opp sikkerhetstruende investeringer.

Å finne riktig balanse mellom hensynet til frihandel og nasjonal sikkerhet er ingen enkel oppgave. Den geopolitiske situasjonen krever imidlertid at vi tilpasser oss. Vi må både bevare verdifulle økonomiske forbindelser med resten av verden og ivareta våre sikkerhetsinteresser.

Investeringskontrollutvalgets oppdrag har vært å vurdere om Norge har et godt nok regelverk for å håndtere risikoen som kan følge av utenlandske investeringer i norske foretak. Vårt tydelige svar på dette er: Nei!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utvalget har i sin rapport (NOU 2023: 28) identifisert flere mangler ved dagens ordning for kontroll med utenlandske investeringer. Blant annet mener utvalget at:

relevante saker ikke fanges opp på en systematisk måte eller i tilstrekkelig grad,

det er manglende forutsigbarhet og åpenhet om hvilke investeringer som kan bli gjenstand for kontroll

det mangler et egnet hjemmelsgrunnlag for å gripe inn i sikkerhetstruende investeringer.

Det er også en utfordring at den norske investeringskontrollen ikke ligner på andre lands tilsvarende regelverk. Svakhetene ved dagens ordning kan få negative konsekvenser både for investeringsviljen fra utlandet og for nasjonale sikkerhetsinteresser. Følgelig haster det med å revidere dagens ordning.

Utvalget foreslår derfor følgende:

1. Det bør etableres en målrettet og forutsigbar meldeordning for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer

Meldeordningen bør i første omgang omfatte viktige samfunnsfunksjoner, kritisk teknologi og kritiske råvarer. Dette innebærer at investorer hjemmehørende utenfor EU som ønsker å investere eller på annen måte oppnå betydelig innflytelse i norske foretak i disse sektorene, først må få grønt lys fra myndighetene. I særlig sikkerhetssensitive sektorer bør alle utenlandske investorer ha meldeplikt.

2. Det bør etableres en egen investeringskontrollmyndighet på etatsnivå for effektiv behandling av saker

Effektiv behandling av meldinger er et premiss for at ordningen skal fungere. Utvalget mener at alle saker bør behandles av én myndighet på etatsnivå. Man bør også se på muligheten for å organisere investeringskontrollmyndigheten sammen med den planlagte nye etaten for eksportkontroll.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3. Det bør lages en egen ny lov for investeringskontroll

Norge trenger et mer egnet regelverk for å håndtere risikoen som følger av enkelte utenlandske investeringer. Sikkerhetsloven og sektorregelverk er ikke velegnet til håndtering av denne type saker.

4. Det er behov for tettere samarbeid med våre naboland og EU om investeringskontroll

Norge står i dag utenfor EU-landenes samarbeid om investeringskontroll og norske investorer skal ifølge EUs investeringskontrollregelverk behandles som tredjelandsinvestorer. Dette til tross for at vi er fullt integrert i det indre marked. Norges tette bånd med EU gjennom næringsvirksomhet, infrastruktur og forskning betyr at en investering i Norge vil kunne få konsekvenser for sikkerheten i EU, og motsatt.

Utvalget mener at Norge må jobbe mer målrettet for å få på plass et tettere samarbeid med Europakommisjonen og våre nærmeste naboland om investeringskontroll.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.