Vi står i den mest alvorlige konflikten i Europa siden annen verdenskrig. I snitt har det blitt drept og såret 1000 mennesker hver dag i Ukraina. Jeg vet ikke hva som skjer i morgen, langt mindre neste år, men jeg vil anbefale alle å ta høyde for en langvarig krig, med fare for brutale overraskelser.

Geir Hågen Karlsen (Foto: Forsvaret) Mer...

Det er verdt å minne om at krigen ikke startet i februar i fjor, men i 2014 da Russland okkuperte Krym og deler av øst-Ukraina.

Vi kan grovt se for oss tre scenarioer fremover.

Det mest sannsynlige scenarioet er en langvarig utmattelseskrig. Ingen av partene har militær styrke til å skape en avgjørelse på slagmarken, ei heller vilje til å inngå et kompromiss nå. Ukrainas forsvarssjef sa nylig at situasjonen på bakken var fastlåst. Selv med en overraskende suksess vil det være svært langt igjen.

Russlands strategi er å befeste og holde på så mye land som mulig, ta tiden til hjelp og håpe at vestens vilje til å støtte Ukraina reduseres over tid og at de dermed kan få en løsning på sine premisser. De kan militarisere samfunnet og industrien, ofre det nødvendige antall soldater, og om nødvendig bruke flere år.

Et annet scenario er en fredsavtale og et bytte av land mot sikkerhetsgarantier for Ukraina. Ukrainerne, fra presidenten til de militære vi har god kontakt med og trener, sier at de vil kjempe til de vinner. For dem står det om friheten i dag og for neste generasjon. Det er en eksistensiell kamp. De har sett russisk brutalitet og råskap på nært hold.

En fredsavtale forutsetter også NATO-medlemskap eller en annen form for sikkerhetsgaranti som gjør at Russland ikke kan starte krigen på nytt når landet finner det for godt.

Et tredje scenario er russisk sammenbrudd. Dette var lenge lite sannsynlig, men Wagner-gruppens fremstøt mot Moskva i juni viste at situasjonen er mer ustabil enn ventet. Mange nær Putin er nok misfornøyde med situasjonen, en langvarig svekking av russisk økonomi, tapte forretningsmuligheter og en altfor stor avhengighet av Kina.

Endring kan skje ved en gradvis svekking av Putins autoritet, brått ved et kupp, ved at det rakner ved fronten, ved omfattende folkelige protester som sikkerhetsstyrkene ikke kan eller vil slå ned, eller ved at Moskva mister grepet på regionene.

Det er svært vanskelig å forutse utviklingen i Russland, og dramatiske ting kan skje svært raskt. Destabilisering i et naboland med enorme mengder våpen, radioaktivt materiale, omfattende korrupsjon, organisert kriminalitet og en krigsherjet befolkning kan skape nye og alvorlige problemer.

Vi må også være forberedte på dramatiske overraskelser på bakken i Ukraina. Det internasjonale atomenergibyrået omtaler sikkerhetssituasjonen i Ukraina som prekær. Det er reell fare for både alvorlige industriulykker og utslipp som følge av kampene. Det vil selvfølgelig være dramatisk lokalt, og kan føre til store flyktningestrømmer, men Norge er så langt unna at det primært kan berøre matproduksjonen.

Et russisk missil eller drone kan feile og treffe en boligblokk eller skolegård i et Nato-land og ta livet at mange mennesker. Ingen av partene vil ha krig med hverandre, men det vil åpenbart bli en dramatisk situasjon.

Belarus sto på randen av sammenbrudd i 2020 etter valgfusk og omfattende demonstrasjoner. Så langt har regimet stram kontroll, men også der kan vi få overraskelser.

Usikkerhet har nå blitt normalsituasjonen, eller som DN skrev nylig: «geopolitisk risiko har inntatt styrerommene som jeg aldri har sett i min levetid». Krigen i Midtøsten er foreløpig lokal, men den kan utvikle seg til en regional konflikt med Iran som vil true energiforsyningene.

Uro på Balkan, økt islamistisk innflytelse i Sahel og økt terrorfare er andre uromomenter.

Den mest direkte utfordringen for norsk økonomi er utvilsomt det stadig mer krevende forholdet mellom Kina og USA (med EU noen skritt bak), med en reell fare for eskalering i Sør-Kina-havet og rundt Taiwan. Det siste er det verst tenkelige for verdensøkonomien.

Blackrock omtalte nylig den strategiske konkurransen mellom USA og Kina som den største geopolitisk risikoen for finansmarkedene.

Mitt råd om Ukraina er å være forberedt på en langvarig konflikt med fare for brutale overraskelser. Verden for øvrig ser ikke særlig bedre ut.