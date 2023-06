Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen uenighet om at beredskapen i samfunnet bør styrkes. Med én måneds mellomrom har Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen levert viktige dokumenter til regjeringen. Et hovedbudskap er at samfunnets ressurser må brukes bedre for å sikre oss best mulig.

I en tid hvor både klimaendringene og krigen i Europa påvirker oss – både direkte og indirekte – er det imidlertid kamp om ressursene. Særlig om de menneskelige. Vi er ikke mange her nord, men samfunnet vårt er et av verdens mest avanserte. Det krever kompetanse over hele linja.

Sivil beredskap er et ganske diffust begrep.

Det handler om både forebygging og krisehåndtering, om alt fra flom til krig – og involverer myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, næringslivet, frivillige organisasjoner og befolkningen. Alle må bidra for å sikre samfunnet, skriver Totalberedskapskommisjonen.

Utnytte ressursene bedre

Kommisjonen har en rekke gode anbefalinger til hvordan vi skal styrke beredskapen i samfunnet. En langtidsplan for sivil beredskap er, etter min mening, en av de aller viktigste. Hvorfor?

En langtidsplan for sivil beredskap kan sikre helhetlig styring og langsiktig utvikling av beredskapsressursene. Langtidsplanen bør ha sitt oppheng i en nasjonal sikkerhets- og beredskapsstrategi, slik kommisjonen foreslår.

Den bør inneholde konkrete satsinger som sikrer fremdrift på prioriterte områder. I tillegg vil en langtidsplan bidra til felles forståelse for utfordringsbildet Norge står overfor.

Felles situasjonsforståelse vil dessuten gi nødvendig drahjelp til samvirkeprinsprinsippet. Godt samarbeid på tvers av sektorer og organisasjoner er ofte noe av det vanskeligste med beredskapsarbeid og krisehåndtering. En plan med lang horisont, slik kommisjonen foreslår, vil bidra til å styrke samarbeidet mellom alle de forskjellige aktørene som må samarbeide for å forebygge og håndtere store og små kriser.

Totalforsvaret må virke

En sivil langtidsplan vil spille godt sammen med Forsvarets langtidsplan. Selv om det er et skille mellom væpnet konflikt og sivile kriser, som flom, skred og digitale angrep, bør vi i større grad enn tidligere utnytte samfunnets samlede ressurser når vi skal håndtere lokale og nasjonale kriser.

Det kan handle om utstyr og materiell, men også om kompetanse. Det er for eksempel sterk konkurranse om unge, dyktige folk med it-kompetanse. Når noe alvorlig skjer, er det ikke sikkert at disse skal bli på sin post, men heller settes i innsats et annet sted i samfunnet og bruke kompetansen sin der. Vi må gjøre det enklere å dele på kritisk kompetanse under en krise. Dette er vanskelig, men et tema som bør adresseres i en langtidsplan.

En av de største utfordringene i dag er at den sivile og militære beredskapen ikke henger godt nok sammen. For hva skal sivilsamfunnet levere til Forsvaret? Når skal det skje, og hvem er ansvarlig? Hvilke militære ressurser kan vi benytte ved sivile kriser? Hvordan skal vi prioritere? Og ikke minst: hva kan vi forvente av befolkningen?

Dette er spørsmål som en langtidsplan kan bidra til å klargjøre. Det dreier seg om å bruke samfunnets ressurser best mulig, og ha et totalforsvar som virker

Næringslivet må med

Myndigheter som DSB får oppdragsbrev fra regjeringen og er pålagt å samarbeide med andre. Men én part mangler ofte rundt bordet: næringslivet. Og det blir synlig i kriser. Det aller meste av transporttjenester, matforsyning og elektronisk kommunikasjon leveres av næringslivet.

Næringslivet spiller derfor en avgjørende rolle i både den militære og sivile beredskapen. Dette er ikke ny kunnskap, og det foregår mye og godt samarbeid allerede i dag. For å forebygge og håndtere utfordringene samfunnet står overfor, må imidlertid det offentlige og det private samarbeide mye mer. Vi må sikre at næringslivet vet hvordan de skal bidra under kriser og hendelser, og vi må trene mye mer sammen. Mitt inntrykk er at næringslivet er klar til innsats.

En langtidsplan for sivil beredskap vil bidra til at vi utnytter samfunnets ressurser best mulig. Det er et godt forslag fra kommisjonen, og et klokt grep for å være best mulig rustet for en usikker fremtid.