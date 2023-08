Artikkelen fortsetter under annonsen

DN er en sterk støttespiller for grunnrenteskatt i havbruksnæringen, om ikke en skal kalle det heiagjeng – med sluttpoeng som «Nå gjelder det bare å stå løpet ut».

Nå er det arveavgiften, med sluttsatsen «Hva er det egentlig å lure på» fra DNs kommentator Bård Bjerkholt.

Hva er det egentlig å lure på?

Monica Mæland

Jo, det er et par ting å lure på. Bjerkholts premiss er at disse skattene skal føre til at andre, mer skadelige skatter skal reduseres. Til tross for at det aldri skjer. Innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og økt «midlertidig» grunnrenteskatt på vannkraft har ikke medført tilsvarende reduksjon i andre skadelige eller uskadelige skatter.

Næringsbeskatning og formuesskatt ble økt med over 40 milliarder i forslag til statsbudsjett 2023. Reduksjoner i personbeskatningen ble også foreslått – med 0,7 milliarder. Det er ingen grunn til å tro at tesen om opp med «uskadelige» skatter og ned med skadelige faktisk inneholder noen realitet. Det virker mer som om Ole Brumms tese «Ja takk» (begge deler) er realpolitikken.

Men er arveavgift «uskadelig»?

Jeg vil hevde at noe av den største motivasjonen for å skape noe, er muligheten til å gi det videre til neste generasjon. En av de viktigste grunnene til å ta godt vare på noe, er at det er noe en føler flere generasjoner har bygget opp.

Hvor sterk denne drivkraften er, ser vi når gårdbrukere blir spurt hvorfor de driver. Da svarer bare rundt 15 prosent at det er på grunn av inntektsmuligheter, men over 60 prosent svarer de føler en forpliktelse for å drive slektsgården videre. Det økonomiske mennesket er ikke bare økonom.

Arveavgift er en systematisk erodering av privat eierskap. Vi har det allerede i form av formuesskatt. Den burde vært fjernet. Vi trenger ikke en ny skatt som gjør det vanskeligere å være langsiktig, norsk eier, og lettere å være utenlandsk, institusjonell eier. For norske skatteoppkrevere dør aldri institusjonelle eiere eller utlendinger.

Men norske eiere gjør det. Med arveavgift kan det for de etterlatte bety at bedriften må refinansieres eller selges. Simpelthen fordi noen har falt fra, fordi staten konfiskerer en betydelig andel av bedriftens verdi. Gjeldsgraden i bedriften må økes, der må betales utbytte, som igjen gir utbytteskatt. Til sammen kan det gi norske bedrifter og bedriftseiere store utfordringer ved generasjonsskifte.

Det er også slik at det er ikke helt lett å forutsi når noen dør. Et eksempel som er nærmere virkeligheten enn det som er hyggelig å tenke på: Hovedeier og daglig leder dør plutselig. Et familiemedlem må ta over på dagen uten å være forberedt på det.

Virksomheten er normalt lønnsom. Når arveavgift og utbytteskatt slår inn for fullt, gjør det selvsagt hele situasjonen nærmest uhåndterlig.

En ny arveavgift vil komme på toppen av andre skatter, ikke istedenfor. Den vil gjøre det vanskeligere å føre norskeide bedrifter videre til norske eiere, relativt sett lettere å droppe generasjonsskifte, og heller selge til en eier som ikke skatter til Norge.

Generasjonsskifter i bedrifter er utfordrende. Med staten som «silent partner» som utløser refinansiering på toppen av det hele, kan provenyvinningen lett gå opp i skattespinningen, og norsk eierskap utvannes.

Det er noe å tenke på.

