Som gründer og eier av aksjer i eget selskap må jeg i år betale formuesskatt. Det kan høres ut som et luksusproblem. Men selskapet går i minus, aksjene er ikke omsettelige og jeg har ikke høy lønn. Altså typisk det mange klager over: Jeg kan ikke bare selge aksjer, og selskapet kan ikke ta ut utbytte for å dekke skatten.

I sum har jeg egentlig ikke noen metode for å kunne betale skatten. Det hele kan føles litt urettferdig, men helt ærlig så har jeg større bekymringer.

La det være klart, jeg anerkjenner at skattesystemet kan ha mangler og skjevheter. Formuesskatten er intet unntak, og noen ganger treffer den feil. Men det som virkelig forundrer meg, er ikke selve skatten i seg selv, det er sutringen den skaper. Leser vi DN jevnlig, får vi inntrykk av at formuesskatten er en av vår tids store utfordringer. Forbannede og indignerte næringslivsledere og gründere står i kø for å fortelle hvor grusom og idiotisk skatten er.

Det er rett og slett litt pinlig.

Vi har andre presserende problemer som truer næringslivet i langt større grad, som vi burde være mer provosert over. Økte forskjeller i samfunnet er en av de viktigste. Samtidig overskygger klimakrisen alt.

«Trusselen» fra formuesskatten er en liten fjert i forhold.

I utsagnene som fordømmer skatten, snakkes det ofte om hvor mye mer verdi selskapene kunne skapt hvis de slapp å betale skatt. Inntrykket er at skatt er et rent onde som ikke skaper verdier.

Sannheten vet vi nok godt alle sammen: Ingen av oss hadde klart å bygge noe som helst, hvis vi ikke hadde hatt et sterkt fundament å starte på.

Så kjære kolleger som betaler formuesskatt. Sutring kler ingen. Særlig ikke fra «sånne som oss».

Hva om vi tar på voksenklær, hopper ut av skyttergraven og i det minste anerkjenner at formuesskatten har en særdeles viktig intensjon? Da skal vi ikke se bort fra at flere i det politiske landskapet er villig til å lytte.

Hvis vi er ordentlig flinke, kan vi gjennom dialog skape et skattesystem som både fordeler overflod enda mer effektivt og samtidig skaper bedre grobunn for selskaper som ønsker å løse vår tids reelle utfordringer.