I kronikk i DN den 4. juni fremlegger professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup noen teoretiske regnestykker som skal underbygge at investorer med stor formue i heleid, unotert aksjeselskap betaler lavere skatt i dag, enn under Stoltenberg-regjeringen. Det vises blant annet til SSB-studie av Rolf Aaberge m. fl. fra 2021 som viser at «topp èn-prosent» av de mest formuende betaler en mindre andel i skatt av bruttoinntekten enn vanlige folk.

Vi tillater oss å undres over avstanden mellom teori og praksis i denne kronikken. Det er krevende å forstå regnestykkene til Bjerksund og Schjelderup, og beregninger med så mange antagelser om forutsetningene er i seg selv et tankekors.

Å medregne skattefrie inntekter som holdes tilbake i selskapene, eller som lovlig overføres fra et datter-AS til et mor-AS etter fritaksmetoden, for på den måten å beregne de formuenes skattetrykk, er en regneøvelse vi ikke forstår. Fritaksmetoden er en godt begrunnet skatteregel som primært skal forhindre kjedebeskatning. Hvorfor medtas ikke like gjerne vanlige folks urealiserte gevinster i boliger og fritidsboliger, eller på aksjesparekonto, når man først skal gjennomføre disse teoretiske sammenligningene?

Bjerksund og Schjelderup kunne etter vår vurdering hatt stort utbytte av å lese masteroppgaven med tittel «Har Norge et utflyttingsproblem?», skrevet av sine egne studenter på NHH, Balder Belsvik og Erlend Ramberg. I masteroppgaven vises det til E24, som anslår at 41 formuende nordmenn, alle med mer enn 100 millioner kroner i formue, har flyttet ut av landet i 2021 og 2022. Utflyttingen har tiltatt i 2023, og i undersøkelsene til masteroppgaven svarer 60 prosent av respondentene at de vurderer å flytte ut av Norge. Dette samsvarer med våre erfaringer fra møter med formuende kunder i Danske Bank Private Banking, der vi i over halvparten av møtene får mange spørsmål knyttet til utflytting. I mediene leser vi ukentlig om nye utflyttere, og etter alle solemerker vil denne flyttestrømmen fortsette med dagens skattepolitikk. Belsvik og Ramberg har også regnet på den effektive skattebelastningen for norske selskapseiere, og hensyntar man formuesskatt, utbytteskatt og selskapsskatt, har skatten mer enn doblet seg i perioden 2021 til 2023.

De to NHH-studentene har også undersøkt motivene for hvorfor formuende rømmer landet. Dette har de gjort ved å intervjue formuende privatpersoner og deres rådgivere. I prioritert rekkefølge er de fire mest sentrale motivene for utflytting: 1) Eierbeskatning, 2) Usikkerhet om fremtidig skattebelastning og økt politisk risiko, 3) Hensynet til bedriften og dens investeringer og 4) Holdningen til norske eiere og formuende nordmenn («riking-retorikken»).

Undersøkelsens motiver for utflytting stemmer godt overens med hva vi erfarer gjennom møter med våre private banking kunder i Danske Bank. Vi observerer i tillegg at fokus på skattemotivert utflytting i økende grad også omfatter yngre og mindre formuende eiere. Det som bekymrer enda mer, og som bør være av stor interesse både for politikere, professorer og andre, er hvordan utflyttingen påvirker de formuendes investeringsvillighet og -interesse etter utflytting. I masteroppgaven spørres respondentene «Dersom du skal investere i et nytt forretningsområde, eller videreutvikle dine egne forretningskonsepter, hva er sannsynligheten for at disse investeringene ville blitt gjort i Norge?». 30 prosent av de utflyttede respondentene svarer at nye investeringer ikke vil bli gjort i Norge, 70 prosent svarer at det er «litt sannsynlig», mens ingen av disse svarer at nye investeringer er «sannsynlig».

At norsk økonomi har utviklet seg positivt de senere år, og at de formuende også har fått økte verdier og økt skatt, er uomtvistelig. Slik vi ser det, er det både viktigere og riktigere å sette søkelyset på skattenivået i Norge, og sammenligne dette med skattenivået i de land det er naturlig å sammenligne oss med. Med dagens nivåer på; beskatningen i selskaper, utbyttebeskatning, formuesskatt og verdsettelsesrabatter, favoriseres utlendinger som eiere av norske virksomheter.

Å flytte fra foreldre, besteforeldre og øvrige familie, samt venner, selge bolig, og kanskje også måtte ta barn ut av skole og vennemiljø, i tillegg til å måtte forlate det landet som ligger ens hjerte nærmest, er en tung beslutning å ta. At flere har økonomi til å bære den økte skattebyrden kan så være, men økt skattetrykk fører til at formuende eiere må ta penger ut av virksomhetene sine for både å betale utbytteskatt og formuesskatt. Resultatet er at virksomhetenes økonomi svekkes, at det blir færre nyinvesteringer, mindre til det grønne skiftet, og svært ofte også færre arbeidsplasser.

Oppfordringen til Bjerkesund og Schjelderup blir derfor; les masteroppgaven, ta inn over dere hvordan utflyttingen påvirker norsk verdiskapning, fremfor å diskutere om norsk skattetrykk har blitt høyere eller lavere ved å medregne teoretiske skattefrie inntekter som lovlig faller inn under fritaksmetoden. Det kan innvendes at det i masteroppgaven er et mindre utvalg utflyttede/ikke-utflyttede som har deltatt i undersøkelsene. Konklusjonene i oppgaven støttes imidlertid av hva som skjer i praksis når stadig flere formuende eiere velger å flytte ut av landet på grunn av den økte skattebelastningen. Det bekymrer oss at de som flytter i stor grad er entreprenører og flinke forretningsfolk som har lykkes med å skape verdier og arbeidsplasser i Norge, og at deres interesse for å investere i Norge er avtagende.