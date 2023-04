Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne Trond Bjørndal og Bård Misund påstår i DN 13. april at vi trekker feil konklusjoner om en produksjonsavgift på oppdrett. Dette hevder de skyldes vår forenklede forståelse av virkeligheten og det de synes å mene er en uvanlig komplisert næring. Bjørndal og Misund kan ikke ha lest vår tekst med særlig god vilje, da de feilaktig legger til grunn at vi hverken har forstått at produksjonsnivå i stor grad bestemmes av oppdrettstillatelsene heller enn pris, eller at lakseoppdrett har eksterne virkninger.

Linda Nøstbakken Mer...

I kronikken Lakseskatt som på Færøyene er en dårlig idé (DN 27. mars) beskrev vi hvordan en produksjonsavgift, som den færøyske, innebærer at oppdretterne uansett lønnsomhet selv må betale hele kostnaden knyttet til drift og investeringer, mens staten tar en gitt andel av inntektene. Dette gjelder hvert år uavhengig av om den enkelte oppdretters drift går med overskudd eller underskudd.

Ragnar Torvik (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Videre forklarte vi at denne skeivheten som følge av en produksjonsavgift – der oppdretter tar hele kostnaden, men må dele inntektene med staten – skaper uheldige vridninger i adferden. Dette er vridninger som også gir for lave investeringer i bærekraftig teknologi som reduserer antallet lus, en utfordring med betydelige eksterne virkninger, som Bjørndal og Misund korrekt påpeker.

I vår første kronikk brukte vi et enkelt eksempel knyttet til fiskedødelighet for å forklare hva denne skeivheten kan føre til. Vi forklarte at en produksjonsavgift vil gi mindre investeringer i innovasjon som kan redusere dødeligheten hos fisken.

Et annet og like relevant eksempel er at en produksjonsavgift vil gi mindre innsats for å begrense omfanget av lus i et anlegg.

For eksempel vil oppdretter ta hele ekstrakostnaden ved kjøp og bruk av nedsenkbare merder eller flere rensefisk, mens oppsiden i form av høyere inntekter må deles med staten. Selv om produksjonsvolumet i stor grad følger av oppdretters konsesjonskapasitet (eller maksimalt tillatte biomasse, MTB), er det nemlig marginer å hente også på inntektssiden. Dette gjelder både produsert volum – som lavere fiskedødelighet – og høyere priser på solgt fisk – lavere andel nedklasset fisk.

Den eksterne effekten Bjørndal og Misund er opptatt av, knyttet til at lus spres både mellom oppdrettsanlegg og fra oppdrettsfisk til villfisk, spiller også inn. På grunn av denne effekten vil nemlig samfunnets tap, knyttet til at en produksjonsavgift gir mindre innsats for å redusere lakselus hos hver oppdretter, blir enda større.

En nøytralt utformet grunnrenteskatt vil derimot ikke påvirke selskapenes adferd. Ringvirkninger som problemene knyttet til lus bør uansett reguleres direkte og ikke gjennom grunnrenteskatten.

Vi er enige med Bjørndal og Misund om at bunnfradraget regjeringen foreslår er uheldig. Dette fradraget gjør at de mindre oppdretterne som slipper den nøytralt utformede grunnrenteskatten, i stedet må betale en vridende produksjonsavgift.

I tillegg mistenker vi at bunnfradraget vil skape størst problemer for mange av selskapene det nok er ment å beskytte, mindre selskaper med færre og gjerne lokale eiere. I motsetning til de store børsnoterte selskapene med spredt eierskap, tror vi at selskapene med få eiere vil få betydelig større problemer med å tilpasse seg bunnfradraget gjennom endret selskapsstruktur.