Norges finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttaler i Dagens Næringsliv 2. mars at det må være kjedelig å bo i Luzern, Sveits.

Som en av disse Luzernbeboerne eller skatteflyktningene som vi også kalles, må jeg si at her er Vedum usedvanlig treffsikker. Han har jo helt rett. Det er virkelig kjedelig å bo i Luzern, på så mange måter. La meg gi noen eksempler.

I Oslo er det utrolig spennende å være togpassasjer. Går toget i dag mon tro? Hvilken unnskyldning har VY for at togene står denne uken? Kommer Follobanen til å åpne i februar, eller blir det mars eller kanskje april? Kjempespennende! I Luzern er togreiser så mye mer kjedelig. De bare går når de skal og står aldri. Og så går det praktisk talt tog over alt. Ikke noe spenning i det.

Å kjøre bil i Norge er også kjempespennende. Ingenting kan være mer spennende enn å kjøre på Europas absolutt dårligst utbyggede veinett. Kommer det et ras i dag? Blir det to eller fire timer med kø hjem fra fjellet? Blir det en ulykke som gjør at vi må kjøre 20 mil via Finland for å komme hjem? Her i Sveits har myndighetene tatt bort hele spenningen. Det er 4 -felts motorvei overalt. Drittkjedelig!

I Norge er det spenning hver dag. Våkne om morgenen og spørre seg; kommer Vedum med en ny spontanskatt eller innfallsskatt i dag mon tro? Ingen er bedre enn Vedum til å komme med spennende skatter og minst like spennende forklaringer på hvorfor det er nødvendig at Norge har det totalt sett høyeste skatte- og avgifts regimet i verden.

Sveitserne derimot, er skikkelig kjedelige på skatt. Landet er ikke ett skatteparadis, som norske politikere later til å tro. Nei da, her betaler vi faktisk flere skatter enn i Norge. Og systemet er så forutsigbart og kjedelig at dersom politikere skulle ønske å innføre en ny skatt, eller utvide en gammel, ja så må det folkeavstemning til. Å lytte til folk flest på den måten, er jo helt ødeleggende for kreative personer som Vedum.

For ikke å snakke om hvor spennende det er å være pasient i Norge. Det er jo nesten like spennende som å spille på lykkehjul. Trekker du taperloddet må du vente ni måneder før du blir feiloperert. Og hvis du ikke klarer å gå på do uten hjelp er det superspennende å ligge og lytte etter fottrinn fra travle sykepleiere, som ikke stopper ved din dør denne natten heller.

Vedum har helt rett. Helsevesenet i Sveits er kjempekjedelig. Sikkert fordi de bruker mye mindre penger på helse enn Norge. De har rett og slett ikke penger til å gjøre helse spennende. Da kan de like gjerne operere deg umiddelbart. Klart det er kjedelig å ikke måtte vente i spenning på helsehjelp i månedsvis. På toppen av det hele er sveitserne så kjedelig at de i gjennomsnitt lever to år lenger en oss nordmenn.

I Norge er det spennende å bo hvis man er rik. Jeg pleide å stå opp om morgenen og i spenning slå på radioen for å høre hva slags nye kallenavn SV-Kaski eller LO-Peggy hadde på meg og mine sambygdinger i Luzern i dag. Riking, velferdsprofitør, laksebaron, skattesnyter, skatteflyktning, kapitalist.

Da var det ganske mye mer kjedelig å sitte i møte med ordføreren i Meiringen for å orientere om at vi i årevis har hatt flere virksomheter i Sveits med noen hundre ansatte, og at vi nå har tenkt å etablere virksomhet i byen hans. Som norsk var jeg selvsagt litt usikker på responsen.

Jeg hadde forberedt meg på å forsikre ham om at vi ikke hadde planer om å utnytte de ansatte, stjele fra staten eller lure til oss penger ufortjent. Den kjedelige ordføreren derimot, sa bare: velkommen til Meiringen. Her er vi alltid glade for at noen ønsker å etablere virksomhet. Fortell oss hva vi kan gjøre for å hjelpe dere i gang.

For en kjedelig fyr denne ordføreren er, og for et kjedelig land Sveits er.

